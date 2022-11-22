Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Судан
В Судан доставлен белорусский гуманитарный груз для преодоления последствий крупнейших наводнений. Республике переданы продукты питания, медпрепараты и материально-технические средства на сумму порядка миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз был сформирован с учетом запросов принимающей стороны.
Напомним, с просьбой о помощи к министру МЧС обратился посол Судана. В кратчайшие сроки при содействии Министерства иностранных дел, Минтранса и концерна «Беллегпром» было собрано все необходимое. Сопровождали груз представители МЧС.
Отметим, с 1996 года наша страна организовала 76 гуманитарных миссий. Судан стал 32-м государством, кому Минск протягивает руку помощи. К министру МЧС обратился посол Судана.