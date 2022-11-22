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Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Судан

22 ноября 2022 08:27
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В Судан доставлен белорусский гуманитарный груз для преодоления последствий крупнейших наводнений. Республике переданы продукты питания, медпрепараты и материально-технические средства на сумму порядка миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Груз был сформирован с учетом запросов принимающей стороны.

Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Судан-1

Напомним, с просьбой о помощи к министру МЧС обратился посол Судана. В кратчайшие сроки при содействии Министерства иностранных дел, Минтранса и концерна «Беллегпром» было собрано все необходимое. Сопровождали груз представители МЧС.

Белорусская гуманитарная помощь доставлена в Судан-4

Отметим, с 1996 года наша страна организовала 76 гуманитарных миссий. Судан стал 32-м государством, кому Минск протягивает руку помощи. К министру МЧС обратился посол Судана.

# Беларусь-Судан # общество # Вадим Синявский # Мохаммед Омер Муса Али # Фотофакт

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