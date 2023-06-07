Лучшую племенную корову определили на «Белагро»

Новости Беларуси. Походка от бедра, оптимальная высота в холке и высокая продуктивность. Лучшую племенную корову определили на вставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За титул боролись 24 конкурсантки. Кастинг прошли лишь буренки, которые дают более 30 литров молока в день, причем только экстра-класса. Жюри оценивало не только этот показатель. На импровизированном подиуме из опилок коровы дефилировали и демонстрировали все свои достоинства.

Галина Худицкая, зоотехник-селекционер ОАО «Снитово-Агро»:

Представляем свою корову, Снитка ее зовут. По первой лактации. Со средним удоем 35,6. Выбирали мы из претенденток, у нас их было много. Группа новотельного скота. Но вот эта подошла больше всего по всем параметрам. И она такая, она сама вызвалась, мы ее тестировали, делали оценку. Вот, она прошла.

Татьяна Павлова, заведующая кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных животных ВГАВМ:

Животные очень хорошие в этом году все, экстерьер замечательный. Очень трудно выбрать лучшую. Потому что разница между ними минимальная.