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Лучшую племенную корову определили на «Белагро»

07 июня 2023 13:42
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Новости Беларуси. Походка от бедра, оптимальная высота в холке и высокая продуктивность. Лучшую племенную корову определили на вставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшую племенную корову определили на «Белагро»-1

За титул боролись 24 конкурсантки. Кастинг прошли лишь буренки, которые дают более 30 литров молока в день, причем только экстра-класса. Жюри оценивало не только этот показатель. На импровизированном подиуме из опилок коровы дефилировали и демонстрировали все свои достоинства.

Лучшую племенную корову определили на «Белагро»-4

Галина Худицкая, зоотехник-селекционер ОАО «Снитово-Агро»:
Представляем свою корову, Снитка ее зовут. По первой лактации. Со средним удоем 35,6. Выбирали мы из претенденток, у нас их было много. Группа новотельного скота. Но вот эта подошла больше всего по всем параметрам. И она такая, она сама вызвалась, мы ее тестировали, делали оценку. Вот, она прошла.

Лучшую племенную корову определили на «Белагро»-7

Татьяна Павлова, заведующая кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных животных ВГАВМ:
Животные очень хорошие в этом году все, экстерьер замечательный. Очень трудно выбрать лучшую. Потому что разница между ними минимальная.

Лучшую племенную корову определили на «Белагро»-10

Первой среди конкуренток стала корова по кличке Родина из хозяйства «Гастелловское» Минской области.

# Сельское хозяйство # общество # Татьяна Павлова # Фотофакт

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