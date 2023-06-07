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Как проведут лето дети, находящиеся в социально опасном положении? Артём Цуран рассказал подробности

07 июня 2023 13:39
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Новости Беларуси. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, проведут лето с пользой. Для них организованы школьные и загородные лагеря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как проведут лето дети, находящиеся в социально опасном положении? Артём Цуран рассказал подробности-1

Все три жарких месяца ребята из неблагополучных семей будут под присмотром педагогов. Вместе планируют изучать историю, заниматься творчеством и спортом.

Как проведут лето дети, находящиеся в социально опасном положении? Артём Цуран рассказал подробности-4


Фото: сайт Мингорисполкома

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы контролируем этих родителей, координируем их планы по воспитательным мероприятиям, которые должны проводиться. Но в отдельных случаях нужна корректировка этих планов с тем, чтобы, скажем так, привести отдельных родителей в чувства.

Как проведут лето дети, находящиеся в социально опасном положении? Артём Цуран рассказал подробности-7

Особое внимание – ребятам, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа. Они в поле зрения у правоохранителей постоянно. В летние месяцы, когда у школьников много свободного времени, их попытаются занять интересными проектами.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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