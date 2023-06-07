Как проведут лето дети, находящиеся в социально опасном положении? Артём Цуран рассказал подробности

Новости Беларуси. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении, проведут лето с пользой. Для них организованы школьные и загородные лагеря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все три жарких месяца ребята из неблагополучных семей будут под присмотром педагогов. Вместе планируют изучать историю, заниматься творчеством и спортом.



Фото: сайт Мингорисполкома

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы контролируем этих родителей, координируем их планы по воспитательным мероприятиям, которые должны проводиться. Но в отдельных случаях нужна корректировка этих планов с тем, чтобы, скажем так, привести отдельных родителей в чувства.