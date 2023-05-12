Лучшую медицинскую сестру Витебской области выберут 12 мая

Новости Беларуси. Чуткость, терпение, трудолюбие – характерные черты каждой медицинской сестры. Сегодня, 12 мая, у них праздник. Международный день медицинской сестры отмечается с 1971 года – в день рождения Флоренс Найтингейл. Она была сестрой милосердия во время Крымской войны, а позже открыла в Англии первую школу по обучению медсестер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 мая им – слова благодарности. За самоотдачу, профессионализм, внимание. Их скажут снова сегодня в каждом медучреждении страны.