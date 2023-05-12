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Лучшую медицинскую сестру Витебской области выберут 12 мая

12 мая 2023 07:29
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Новости Беларуси. Чуткость, терпение, трудолюбие – характерные черты каждой медицинской сестры. Сегодня, 12 мая, у них праздник. Международный день медицинской сестры отмечается с 1971 года – в день рождения Флоренс Найтингейл. Она была сестрой милосердия во время Крымской войны, а позже открыла в Англии первую школу по обучению медсестер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

12 мая им – слова благодарности. За самоотдачу, профессионализм, внимание. Их скажут снова сегодня в каждом медучреждении страны.  

Лучшую медицинскую сестру Витебской области выберут 12 мая-1

Дипломы, цветы и призы от первичных профсоюзных организаций вручат по итогам конкурса творческого мастерства самым лучшим в Витебской области. Сегодня в Новополоцке за победу будут бороться восемь участниц в возрасте до 35 лет со всего региона. Им предстоит пройти четыре этапа, среди которых дефиле в медицинских халатах, визитка под знаком мира и созидания, домашнее задание, которое должно удивить жюри, и оригинальный жанр. Задача – отразить инновационные подходы работы с пациентами.  

# Конкурс # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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