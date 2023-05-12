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Первый республиканский форум женщин-предпринимателей открывается 12 мая в Минске

12 мая 2023 06:28
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Новости Беларуси. Минск принимает первый республиканский форум женщин-предпринимателей. Здесь все те, кто инициативен и активен, полон решимости реализовать себя в собственном деле ради общего блага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А главное, в этой сфере сегодня импортозамещение и повышение доли инновационного производства. Такие важнейшие задачи поставлены Президентом в Послании народу и парламенту.  

Первый республиканский форум женщин-предпринимателей открывается 12 мая в Минске-1

Представительницы всех регионов Беларуси, занятые в сфере бизнеса, как начинающие, так и имеющие опыт работы, всего около 300 человек, будут говорить о том, как выполнить эту задачу. В центре внимания – пример опытных коллег, в помощь – прямой контакт с первыми лицами профильных министерств, которые решают вопросы бизнеса. Мастер-классы, тренинги, обмен контактами – 12 и 13 мая в атмосфере упорного труда и созидания, особо отличающей женский подход к предпринимательству в Беларуси.  

В нашей стране в сфере бизнеса трудится около 60 тысяч женщин, это почти треть общей численности занятых в частном секторе экономики.  

# Бизнес в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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