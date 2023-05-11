Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов

Новости Беларуси. Новые правила аренды государственных квадратных метров придали импульс рынку недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество желающих снимать площадь у государства растет. И речь не только о столице, где на одну арендную квартиру в новом доме очередь может доходить до 100 человек. Указ «Об особенностях использования арендного жилья» заметно расшевелил интерес к жилому фонду в регионах. Среди новшеств – возможность расплатиться с государством ремонтными работами в этой же квартире. Как работает новая схема, знает Юлия Мычка.

– Ну что, тут много работы?

– Ну, не особо много. Косметический ремонт. Окно посмотреть.

14 лет назад этот дом рядом со стальными магистралями в деревне Щежерь для своих работников строила железная дорога. Тогда же экипировщик Александр Ковалев решил позаботиться о крыше над головой не только для себя, но и своего сына. И выкупить здесь сразу две квартиры. Между двумя верандами железнодорожник даже успел построить коридор, чтобы ходить к родственникам в гости, но что-то пошло не так. Вторая квартира перешла в собственность Жилкомхоза, разрушив все планы. Недавно мужчина узнал, что заветное жилье попало в список арендного, нуждающегося в ремонте.

Александр Ковалев, житель деревни Щежерь:

Мы не против вложить деньги в этот дом. Я хочу, чтобы сын жил рядом со мной. Теперь исполкомы могут предоставлять арендное жилье с условием, что человек сделает в нем ремонт за свой счет, а средства, затраченные на приведение жилища в порядок, буду вычитываться из платы за квартиру при дальнейшей эксплуатации. Например, смета на ремонтные работы этой квартиры составляет 1 750 рублей.

Алеся Суховарова, главный специалист отдела ЖКХ Могилевского райисполкома:

В эту стоимость входят материалы. Материалы – где-то 450 рублей. Все остальное – если наниматель нанимает какую-то организацию для проведения этих работ. Сюда входит ремонт пола, ремонт, замена окна, плюс косметический ремонт самой квартиры – покраска, поклейка обоев на стены. Если учесть, что стоимость аренды данной квартиры составляет 14 рублей в месяц, то после ремонта бесплатно жить в ней можно почти 10 лет. Таким выгодным предложением уже воспользовались сотни белорусов по всей стране. Только в Могилевском районе заявления в «Одно окно» подали 22 человека, 13 из них уже заселились и делают ремонт. Для многих арендное жилье становится настоящим спасением.

Марина Рябычена, специалист службы «Одно окно» Могилевского райисполкома:

Это граждане разного возраста, как молодые пары, которые решили временно воспользоваться арендным жильем, так и люди преклонного возраста, которые из каких-то глубинок с печным отоплением, они решили улучшить свои жилищные условия, переехав в агрогородки, поближе к городу.

Жилищная политика – одна из основ социально ориентированного государства. Поэтому много внимания уделяется строительству жилья. Президент является новатором в этом процессе. Жилищный вопрос был поднят и на прошедшем Послании. Глава государства постоянно мониторит эту тему. Льготные кредиты – многодетным. В стране по госпрограмме за счет бюджета возведены сотни агрогородков. Еще одно решение Первого – на пользу аграриям. «Сейчас жилье – дороговизна жуткая». Как Президент Беларуси предлагает решать этот вопрос?

Отдельное внимание для тех, кто в форме. В феврале возможность на безвозмездной основе стать собственниками арендного жилья, в котором проживали, получили военнослужащие. Обязательное условие – 25 календарных лет выслуги. Только в Могилеве для тех, кто носит на плечах звезды, уже возводят новенькие квадратные метры.