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Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов

11 мая 2023 18:25
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Новости Беларуси. Новые правила аренды государственных квадратных метров придали импульс рынку недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество желающих снимать площадь у государства растет. И речь не только о столице, где на одну арендную квартиру в новом доме очередь может доходить до 100 человек. Указ «Об особенностях использования арендного жилья» заметно расшевелил интерес к жилому фонду в регионах. Среди новшеств – возможность расплатиться с государством ремонтными работами в этой же квартире.  

Как работает новая схема, знает Юлия Мычка.  

Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-1

– Ну что, тут много работы?  
– Ну, не особо много. Косметический ремонт. Окно посмотреть.  

Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-4

14 лет назад этот дом рядом со стальными магистралями в деревне Щежерь для своих работников строила железная дорога. Тогда же экипировщик Александр Ковалев решил позаботиться о крыше над головой не только для себя, но и своего сына. И выкупить здесь сразу две квартиры. Между двумя верандами железнодорожник даже успел построить коридор, чтобы ходить к родственникам в гости, но что-то пошло не так. Вторая квартира перешла в собственность Жилкомхоза, разрушив все планы. Недавно мужчина узнал, что заветное жилье попало в список арендного, нуждающегося в ремонте.  

Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-7

Александр Ковалев, житель деревни Щежерь:  
Мы не против вложить деньги в этот дом. Я хочу, чтобы сын жил рядом со мной.  

Теперь исполкомы могут предоставлять арендное жилье с условием, что человек сделает в нем ремонт за свой счет, а средства, затраченные на приведение жилища в порядок, буду вычитываться из платы за квартиру при дальнейшей эксплуатации. Например, смета на ремонтные работы этой квартиры составляет 1 750 рублей.  

Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-10

Алеся Суховарова, главный специалист отдела ЖКХ Могилевского райисполкома:  
В эту стоимость входят материалы. Материалы где-то 450 рублей. Все остальное если наниматель нанимает какую-то организацию для проведения этих работ. Сюда входит ремонт пола, ремонт, замена окна, плюс косметический ремонт самой квартиры покраска, поклейка обоев на стены.  

Если учесть, что стоимость аренды данной квартиры составляет 14 рублей в месяц, то после ремонта бесплатно жить в ней можно почти 10 лет. Таким выгодным предложением уже воспользовались сотни белорусов по всей стране. Только в Могилевском районе заявления в «Одно окно» подали 22 человека, 13 из них уже заселились и делают ремонт. Для многих арендное жилье становится настоящим спасением.  

Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-13

Марина Рябычена, специалист службы «Одно окно» Могилевского райисполкома:  
Это граждане разного возраста, как молодые пары, которые решили временно воспользоваться арендным жильем, так и люди преклонного возраста, которые из каких-то глубинок с печным отоплением, они решили улучшить свои жилищные условия, переехав в агрогородки, поближе к городу.  

Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-16

Жилищная политика – одна из основ социально ориентированного государства. Поэтому много внимания уделяется строительству жилья. Президент является новатором в этом процессе. Жилищный вопрос был поднят и на прошедшем Послании. Глава государства постоянно мониторит эту тему. Льготные кредиты – многодетным. В стране по госпрограмме за счет бюджета возведены сотни агрогородков. Еще одно решение Первого – на пользу аграриям.  

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Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-19

Отдельное внимание для тех, кто в форме. В феврале возможность на безвозмездной основе стать собственниками арендного жилья, в котором проживали, получили военнослужащие. Обязательное условие – 25 календарных лет выслуги. Только в Могилеве для тех, кто носит на плечах звезды, уже возводят новенькие квадратные метры.  

Сделал ремонт – и можно жить бесплатно 10 лет! Новые правила аренды госквадратов-22

Сергей Нахамчик, заместитель начальника жилищного отдела Могилевского УКС:  
В настоящее время у нас планируется три дома для таких категорий семей. Например, в этом мы строим 15 квартир для аренды для семей военнослужащих. Планируем сдавать все эти квартиры в этом году. Всего мы планируем построить больше 130 квартир в целом по Могилеву для сдачи в аренду жилья военнослужащим.  

Бум строительства арендного жилья случился 8 лет назад: панельные высотки вырастали в разных городах страны. По статистике, люди живут в таких квартирах около 5-7 лет, прежде чем переехать на уже свои собственные квадраты.  

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Юлия Мычка # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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