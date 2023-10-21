«Выкладывают все свои мысли, эмоции». Вот чем уникальны работы подопечных дома-интерната для пенсионеров и инвалидов

Популярные иммерсивные экскурсии проходят в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов в Минске. Там своих особенных подопечных сотрудники погружают в дополненную реальность. И помогают познать мир. Всего в доме-интернате 15 творческих проектов. И каждый из них уникальный. И подходит особенным людям.

Мария Вечорко, преподаватель в гончарной мастерской ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»:

Мы лепим из глины, из разных видов глины. По способностям и возможностям наших подопечных у нас есть система обучения от простого к сложному, поэтому каждому из них даются разные задания, разные виды глины, чтобы они смогли достичь какого-то своего результата. У нас новое оборудование, муфельная печка, черные круги.

В доме-интернате 500 особенных подопечных. И каждый из них творит и создает. К слову, с результатами работы воспитанников может ознакомиться любой желающий. Дом-интернат часто проводит выставки работ.

Татьяна Бируля, руководитель изостудии, инструктор по трудовой терапии ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»:

Когда наши замечательные художники занимаются своим творчеством, они не думают о том, что о них подумают, они не следуют каким-то эстетическим элементарным нормам. Они полностью отдаются своему творчеству. Выкладывают все свои мысли, эмоции, чувства – все выбрасывается на холст. После этого человек уходит из мастерской в очень хорошем настроении, желая жить, желая творить.

Работы особенных воспитанников действительно достойны внимания и восхищения. Люди с ограниченными возможностями мастерят поделки, шьют ковры, шторы, ростовые куклы, вазы. Вышивают крестиком и вяжут. А иногда даже и учат своих наставников.

Любое вязание начинается с того, что первую петлю мы снимаем на правую спицу. Показываю. Сочетать работы талантливых воспитанников невозможно. Очевидно одно: 15 социальных проектов в доме-интернате приносят в жизнь воспитанников новые краски. Кроме ряда творческих мастерских, есть возможность посещать и тренажерный зал, и спортивные состязания. Недавно воспитанники дома-интерната соревновались со студентами-волонтерами из БНТУ. Победила дружба.

Технический прогресс и современные технологии не обошли стороной дом-интернат. Там открывается полноценная полиграфическая студия. Особенные люди рисуют эскиз, после оцифровывают его и выводят на бумагу через принтеры.

Екатерина Пукало, специалист по социальной работе ГУ «Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов»:

Ребята смогут самостоятельно изготавливать продукцию фотопечати: буклеты, фотографии. У нас будет работать целая фотостудия. Сфотографировались на мероприятии, тут же распечатали, показали всем.