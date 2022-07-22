Определился первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник

Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности в 2022 году приобрели особую значимость – в мире дефицит продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности в 2022 году приобрели особую значимость – в мире дефицит продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этом фоне в Беларуси делают все возможное, чтобы обеспечить внутренний рынок и заработать на экспорте. Многое сейчас зависит от работы белорусских хозяйств. В стране разворачивается массовая уборка зерновых. Есть уже и лидеры кампании. Первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник определился в Беларуси. Им стал Вадим Винничик из хозяйства «Кухчицы» Клецкого района.
Представители молодежи каждый год участвуют в уборочной кампании. Уже несколько лет у аграриев есть дополнительная мотивация. БРСМ проводит специальный проект «Молодежь за урожай», призванный поощрять трудовые инициативы. По итогам кампании в стране выберут лучших аграриев. Уборочная традиционно на особом контроле главы государства. Александр Лукашенко требует ответственного подхода каждого – от руководителя до комбайнера.