Определился первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник

На этом фоне в Беларуси делают все возможное, чтобы обеспечить внутренний рынок и заработать на экспорте. Многое сейчас зависит от работы белорусских хозяйств. В стране разворачивается массовая уборка зерновых. Есть уже и лидеры кампании. Первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник определился в Беларуси. Им стал Вадим Винничик из хозяйства «Кухчицы» Клецкого района.