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Определился первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник

22 июля 2022 11:53
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Новости Беларуси. Вопросы продовольственной безопасности в 2022 году приобрели особую значимость – в мире дефицит продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Определился первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник-1

На этом фоне в Беларуси делают все возможное, чтобы обеспечить внутренний рынок и заработать на экспорте. Многое сейчас зависит от работы белорусских хозяйств. В стране разворачивается массовая уборка зерновых. Есть уже и лидеры кампании. Первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник определился в Беларуси. Им стал Вадим Винничик из хозяйства «Кухчицы» Клецкого района.

Определился первый в этом сезоне молодой водитель-тысячник-4

Представители молодежи каждый год участвуют в уборочной кампании. Уже несколько лет у аграриев есть дополнительная мотивация. БРСМ проводит специальный проект «Молодежь за урожай», призванный поощрять трудовые инициативы. По итогам кампании в стране выберут лучших аграриев. Уборочная традиционно на особом контроле главы государства. Александр Лукашенко требует ответственного подхода каждого – от руководителя до комбайнера.

# Уборочная кампания # общество # Вадим Винничик # Фотофакт

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