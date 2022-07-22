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МЧС приглашает 23 июля минчан и гостей столицы на свой день рождения

22 июля 2022 13:31
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Новости Беларуси. МЧС приглашает жителей и гостей Минска на праздник по случаю 169-летия пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные мероприятия пройдут 23 июля у Дворца спорта и откроются парадом пожарной техники и подразделений спасательного ведомства. Колонна пройдет по проспекту Победителей.

МЧС приглашает 23 июля минчан и гостей столицы на свой день рождения-1

Кроме того, готовится зрелищный плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Спасатели подготовили и парад плавательных средств в акватории Свислочи. Планируются показательные выступления авиационной поисково-спасательной и парашютно-десантной службы. На протяжении дня у Дворца спорта будет работать выставка специализированной техники, в экспозиции найдется место и раритетам. Посетителей также ждет развлекательная программа и солдатская каша.

Начало мероприятий в 10:00. В связи с их проведением в центре Минска изменится организация дорожного движения.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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