МЧС приглашает 23 июля минчан и гостей столицы на свой день рождения

Новости Беларуси. МЧС приглашает жителей и гостей Минска на праздник по случаю 169-летия пожарной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные мероприятия пройдут 23 июля у Дворца спорта и откроются парадом пожарной техники и подразделений спасательного ведомства. Колонна пройдет по проспекту Победителей.

Кроме того, готовится зрелищный плац-концерт взвода почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Спасатели подготовили и парад плавательных средств в акватории Свислочи. Планируются показательные выступления авиационной поисково-спасательной и парашютно-десантной службы. На протяжении дня у Дворца спорта будет работать выставка специализированной техники, в экспозиции найдется место и раритетам. Посетителей также ждет развлекательная программа и солдатская каша.