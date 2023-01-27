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В Гомельском техническом университете откроется музейная комната авиаконструктора Павла Сухого

27 января 2023 06:51
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Новости Беларуси. В Гомельском техническом университете имени Сухого готовят к открытию музейную комнату, посвященную знаменитому авиаконструктору. Она станет подарком к 55-летию вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском техническом университете откроется музейная комната авиаконструктора Павла Сухого-1

«Гостиная у Сухих» разместится в студенческом общежитии, где уже сейчас собрано немало экспонатов. Аутентичные вещи конца позапрошлого – середины прошлого веков: книги, журналы, предметы быта и даже обувь. Многие из них принадлежали семье Павла Сухого – его родителям, сестрам, жене и детям. Среди личных вещей авиаконструктора есть телефон, портфель, шляпа и очки.

В Гомельском техническом университете откроется музейная комната авиаконструктора Павла Сухого-4

Валерий Дриго, педагог-организатор Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:
Это 1961 год, Павел Осипович Сухой приглашен как генеральный конструктор в Ле-Бурже, Франция, для показа нашей советской авиации на этом крупном международном салоне. Он хорошо говорил по-французски, многие языки знал. И здесь мы видим – он пользуется этими очками.

В Гомельском техническом университете откроется музейная комната авиаконструктора Павла Сухого-7

С каждым предметом связаны отдельные истории, а сама экспозиция погружает гостей в уютную атмосферу, в которой прошло детство Павла Сухого. В Гомель уникальные предметы попали благодаря внучке авиаконструктора Марии, которая проявила инициативу создания музея и постоянно пополняет коллекцию. Откроется экспозиция в октябре. В университете надеются, что новая гостиная станет местом встреч студентов с выдающимися людьми.

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# Музеи # общество # Павел Сухой # Валерий Дриго # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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