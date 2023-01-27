В Гомельском техническом университете откроется музейная комната авиаконструктора Павла Сухого

Новости Беларуси. В Гомельском техническом университете имени Сухого готовят к открытию музейную комнату, посвященную знаменитому авиаконструктору. Она станет подарком к 55-летию вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гостиная у Сухих» разместится в студенческом общежитии, где уже сейчас собрано немало экспонатов. Аутентичные вещи конца позапрошлого – середины прошлого веков: книги, журналы, предметы быта и даже обувь. Многие из них принадлежали семье Павла Сухого – его родителям, сестрам, жене и детям. Среди личных вещей авиаконструктора есть телефон, портфель, шляпа и очки.

Валерий Дриго, педагог-организатор Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Это 1961 год, Павел Осипович Сухой приглашен как генеральный конструктор в Ле-Бурже, Франция, для показа нашей советской авиации на этом крупном международном салоне. Он хорошо говорил по-французски, многие языки знал. И здесь мы видим – он пользуется этими очками.