Лучший результат в стране – Минская область приближается к 2 млн т зерна с учётом рапса

Хлебный каравай Минской области прибавляет вес. Намолот зерна приближается к двум миллионам тонн с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это самый лучший результат в стране. Урожайность – 41 центнер с гектара. В отдельных районах эти показатели выше в два раза. Рекордных результатов достигают и семейные экипажи. Так, в филиале «Фалько-Агро» Дзержинского района их несколько. О том, как жатва становится семейным делом – в материале Анны Куртасовой.

Каждый день этот экипаж зерноуборочного комбайна бьет рекорды по намолоту. Гектар за гектаром проходит по золотым полям хозяйства «Фалько-Агро» семья Шецко. Анатолий и Евгения не просто супруги. Сейчас они еще и коллеги. Вместе на уборке урожая.

Евгения Шецко, помощник механизатора филиала «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский»:

Захотела себя попробовать в чем-то новом, какой-то новой профессии. Муж пришел, предложил. Поначалу непривычно, мощная машина, как-то было сразу страшновато.

В «Фалько-Агро» на пшеничных нивах работает почти 2 десятка экипажей. Каждый день аграрии совершают трудовые подвиги. Намолот здесь – 16,5 тысячи тонн. И это не предел. Освоено 70 % площадей.

Алексей Кодолич, агроном филиала «Фалько-Агро» агрокомбината «Дзержинский»:

В этом году у нас было посеяно 1880 гектаров зерновых. Средняя урожайность на данном поле показывает 80 центнеров.