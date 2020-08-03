Лучший комбайнер Витебской области: в первую очередь себе что-то доказать, что можем

Новости Беларуси. В уборочной кампании задействованы 749 молодежных экипажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из более 1 300 комбайнов в Витебской области именно лепельчане показали, как аграрии быстро и четко могут выполнять задачи. К уборке зерновых на севере страны приступили буквально несколько дней назад. Что любопытно, лучшими в регионе стали именно представители молодого поколения. Анастасия Бут пообщалась с лидерами жатвы. Из 3 000 тонн зерна, намолоченных в хозяйстве «Заозерье», треть приходится на комбайн Леонида Алексеенко. Чтобы стать лучшим на севере страны, признается молодой человек, приходилось в последние несколько дней сильно «поднажать».

Леонид Алексеенко, механизатор СПФ «Заозерье»:

В первую очередь, может, себе что-то доказать. Что можем. А так приходится молотить, что сделаешь. До двух? Ну, не до двух, до часу. Просто что там пока с поля доберешься, около двух выходит. Погода позволяла, молотили.

В 2018-м механизатор тоже был в составе первого молодежного экипажа-тысячника региона и получал награду на этом же поле из рук губернатора. Дежавю? Отнюдь. Результат упорного труда.

– Телевизор первый?

– Первый.

– Слава богу!

В 2020 году экипаж не только первый среди молодежи, но и первый в Витебской области на уборке зерна. И если Алексеенко хорошо знает победу на вкус, то для его помощника Сергея Колбасова она первая.

Сергей Колбасов, помощник механизатора СПФ «Заозерье»:

Зарплаты хорошие, техника новая. Нравится разбираться в этой технике, смотреть что-то, узнавать новое. И технологии новее уже – легче с этой техникой работать, чем со старой.

Из 21 хозяйства, что входят в состав витебской агропромышленной структуры, «Заозерье» показывает лучший результат по валовому сбору. Свыше 3 000 тонн из 20 намолоченных на сегодня.

Алена Юриненок, заместитель директора по растениеводству ОАО «Витебский мясокомбинат»:

Здесь все моменты технологии были строго выполнены. То есть было и материальное обеспечение соответствующее, и весь комплекс работ был проведен в оптимальные агротехнические сроки.

Анастасия Бут, корреспондент:

Сегодня молодые лидеры жатвы работают на поле с гибридной рожью. Эта культура уже несколько лет как зарекомендовала себя в Витебской области. Урожайность – вдвое выше обычной. На некоторых участках достигает и вовсе 100 центнеров с гектара. Николай Шерстнев : чтобы вы понимали, насколько Витебская область зависима от погоды – лучший урожай был в 1976 году Конечно, немалый вклад в общий каравай Придвинья еще сделают эти герои.