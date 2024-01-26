В МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии открыли модернизированную лабораторию

Микробиологический отдел клинико-диагностической лаборатории после модернизации октрыли в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он разместился в новом помещении. Самое современное высокотехнологичное оборудование позволяет максимально быстро получать результаты исследований. При этом затраты в некоторых случаях снижаются в 13 раз. Помещения разделены на зоны по классу чистоты. Это только на пользу пациентам. У врачей есть все возможности по результатам исследований назначать более обоснованное и эффективное лечение.

Светлана Кривенко, заместитель директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии по научной работе:

Эта лаборатория выявляет возбудителя, устанавливает тип возбудителя и оценивает его чувствительность к антибиотикам. Кроме того, эта лаборатория осуществляет в целом в клинике контроль санитарного состояния, что является обязательным условием нормального функционирования любого лечебного учреждения.

Возможности лаборатории позволяют проводить широкий спектр исследований, а значит, вовремя выявлять и лечить инфекции, которые могут помешать успешной трансплантации органов.