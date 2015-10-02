Лучших учителей Минской области накануне профессионального праздника наградили в столице

Новости Беларуси. Лучших учителей накануне профессионального праздника наградили в столичном регионе. Торжество состоялось в национальном театре имени Янки Купалы.

Лучшим педагогам вручили дипломы, благодарности от губернатора и руководство управления образования облисполкома, многие получили почетный знак отличник образования.

59000 человек работают на образовательной ниве Минской области. В 2015 году в школы пришли 850 молодых учителей. Гордость педагогов – их ученики. В 2015 году школьники Минщины привезли 5 медалей с различных международных научных соревнований.

Нина Черноус, учительница биологии гимназии №1 Слуцка:

Дети, конечно, все индивидуальные, уникальные, поэтому самое главное – рассмотреть в ребенке все то, что в нем заложено. Иногда это бывает очень глубоко скрыто, но наша задача в том и есть, чтобы раскрыть, найти, преподнести, увлечь, зажечь, чтобы получился хороший результат.

Поздравления с праздником принимали не только учителя школ, но и сотрудники дошкольных учреждений образования, профессионально-технических колледжей и училищ, а также педагоги дополнительного образования. Особые слова благодарности принимали специалисты центров коррекционного обучения, которые работают с «особыми» детьми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Клемечиц, директор Вилейского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Для нас качество образования сейчас на первом месте, а качественно образовывать ребенка, который имеет особые потребности образовательные, вдвойне тяжелее. Самая главная наша цель – социализировать этих детей.

Галина Казак, начальник управления образования Миноблисполкома:

Наши педагоги – это те люди, от которых, в общем-то, зависит обстановка в коллективе. И если сегодня они приходят в ученический коллектив, приходят на встречи с родителями, чем-то недовольны, наверное, не получится тогда развития системы образования. Поэтому сегодня, вы заметили, какие приходят люди на праздник. Они все очень эмоционально подготовлены, они настроены, они довольны своими результатами труда. И поэтому от этого настроения зависит в целом настроение всей системы и в нашей стране.