Новости Беларуси. Беларусь примет крупнейший технический бизнес-форум планеты. В Минске впервые соберётся Генеральная ассамблея Международной электротехнической комиссии. Она продлится с 5 по 16 октября. Площадкой для проведения форума становятся страны с развитой промышленностью. А белорусская продукция сегодня — товар высокого качества, изготовленный с использованием новейших технологий. И что немаловажно — отвечает всем требованиям безопасности.

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

Мы сможем показать свою страну и заинтересовать всех участников генеральной ассамблеи, увидеть, что Беларусь — перспективный регион для дальнейшего сотрудничества, для вложений инвестиций, для заключения инвестиционных договоров.

Юрий Пашик, секретарь Национального комитета международной электротехнической комиссии Республики Беларусь:

Мы будем акцентировать внимание на двух направлениях. Это энергосбережение, энергоэффективность. И это процедура оценки соответствия, для того чтобы обеспечивать беспрепятственный доступ продукции на глобальные мировые рынки.

На так называемую техническую Олимпиаду в белорусской столице соберутся представители крупнейших мировых производителей из 166-ти стран. Это руководители компаний, инженеры, менеджеры, сотрудники министерств и ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.