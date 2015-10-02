В то время, когда агрогородок вовсю спит, ни свет ни заря уже вовсю на работу собирается местный учитель - Иван Викторович.

Брюки, рубашка, галстук. Всё как «с иголочки»! Признаётся, что предпочитает деловой стиль. Да и профессия как-никак обязывает

Трудится отличник образования в Лошницской государственной гимназии - единственной сельской гимназии в Беларуси. В ней обучается около 300 учеников. И не только местных. На школьную скамью приезжают дети из района. Во время учебы живут неподалёку - в специальном общежитии от гимназии.

Иван Викторович нарасхват. Трудовой фонд довольно широк: он и наставник черчения, физики, трудового обучения, математики и информатики. Казалось бы: как всё успеть?!

Педагогическая стезя, скорее, его семейная традиция. В школах трудятся и жена, и брат, и сестра. Сам же он в профессии более 20 лет. Скромничает, но уже не на камеру рассказывает, что не так давно стал победителем областного и участником финала республиканского конкурса «Учитель года».

На уроках не бывает скучно. Весь материал разложит по полочкам, сделает замечание только по делу, а в трудной ситуации всякий раз придёт на помощь.

Учитель математики и информатики Иван Якименко: Любить то, что преподаешь и любить тех, кому преподаешь!

Ивана Викторовича можно назвать и нашим коллегой по цеху: выпускает газету и даже школьные телевизионные выпуски.

Как писал Василий Ключевский, для того, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь и любить тех, кому преподаешь!