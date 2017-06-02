Лучших ткачих Минской области выберут на конкурсе «Белорусский пояс» в Узде

«Белорусский пояс» – это не только выставка творческих достижений, это еще и соревнование. Мастерицы из Крупок рассчитывают на успех в жюри и зрителей.

Новости Беларуси. Мастера Минщины готовятся к областному празднику в Узде. Фестиваль соберет в июне лучших ткачих региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ольга Алексиевич, директор крупского районного Дома ремесел:

К конкурсу готовятся две мастерицы. Янина Павловна Микульчик, потомственная ткачиха в третем поколении, и молодой специалист, выпускница Витебского колледжа Конышева Алеся. Не смотря на то, что Алеся пришла к нам совершенно недавно, в ее коллекции уже пять поясов. Она работает в очень редкой технике, эта техника называется «на ниту».

Это будет наша фишка, и мы надеемся, что выступим удачно.

К слову, крупский районный Дом ремесел – активный участник всех творческих мероприятий. С 2011 года его деятельность отмечена 9 дипломами, из них 8 – первой степени.