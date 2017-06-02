Прямой эфир

Лучших ткачих Минской области выберут на конкурсе «Белорусский пояс» в Узде

02 июня 2017 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мастера Минщины готовятся к областному празднику в Узде. Фестиваль соберет в июне лучших ткачих региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Будет что показать и крупским мастерицам: уникальные техники, интересные образцы.

«Белорусский пояс» – это не только выставка творческих достижений, это еще и соревнование. Мастерицы из Крупок рассчитывают на успех в жюри и зрителей.

Лучших ткачих Минской области выберут на конкурсе «Белорусский пояс» в Узде-1

Ольга Алексиевич, директор крупского районного Дома ремесел:
К конкурсу готовятся две мастерицы. Янина Павловна Микульчик, потомственная ткачиха в третем поколении, и молодой специалист, выпускница Витебского колледжа Конышева Алеся. Не смотря на то, что Алеся пришла к нам совершенно недавно, в ее коллекции уже пять поясов. Она работает в очень редкой технике, эта техника называется «на ниту».

Это будет наша фишка, и мы надеемся, что выступим удачно.

К слову, крупский районный Дом ремесел – активный участник всех творческих мероприятий. С 2011 года его деятельность отмечена 9 дипломами, из них 8 – первой степени.

Лучших ткачих Минской области выберут на конкурсе «Белорусский пояс» в Узде-4

Правда, работают здесь не только ради этого, но и для того, чтобы привлечь внимание зрителя. Так, сейчас приглашают на специальную выставку к вековому юбилею белорусских ЗАГСов, на которой

представлена ​​коллекция свадебных венков и раритетных фотографий.

# общество # Конкурс # Фотофакт # Ольга Алексиевич

Другие новости рубрики

Все новости
3D-модель памятников архитектуры Беларуси: школьники из Марьиной Горки победили на «Техноинтеллекте-2017»
02 июня 2017 15:21

3D-модель памятников архитектуры Беларуси: школьники из Марьиной Горки победили на «Техноинтеллекте-2017»

197 суток в невесомости: Олег Новицкий возвращается из космической командировки
02 июня 2017 13:34

197 суток в невесомости: Олег Новицкий возвращается из космической командировки

Минздрав вынес на общественное обсуждение новый список безрецептурных лекарств: внести предложения можно до 16 июня
02 июня 2017 13:32

Минздрав вынес на общественное обсуждение новый список безрецептурных лекарств: внести предложения можно до 16 июня