3D-модель памятников архитектуры Беларуси: школьники из Марьиной Горки победили на «Техноинтеллекте-2017»

Новости Беларуси. 11-классницы из Марьиной Горки стали победительницами республиканского конкурса «Техноинтеллект-2017». Эти IT-соревнования среди школьников проводится уже не первый раз, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этом году не было равных Анастасии Царуковой и Алине Кашкан. Они создали специальную программу, которая позволяет увидеть 3D-модель памятников архитектуры. Для этого нужны только фотография и смартфон.

Анастасия Царукова, ученица средней школы № 2 Мариной Горки:

Суть приложения в том, что при наведении на маркер камера мобильного устройства показывает 3D-модель достопримечательностей нашего района. И это приложение помогает развить чувство любви к родному краю, а так же может помочь на уроках для визуализации процесса. А еще воспитанники Марьиногорской школы № 2 придумали патриотическую игру, которая позволяет реконструировать на мониторе компьютера операцию «Багратион». Познавательно и интересно одновременно. Игру, кстати, тоже отметили на специальных конкурсах.

Алексей Хадыко, ученик средней школы № 2 Марьиной Горки:

Эта игра создана в основном для внеклассных мероприятий по теме освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, и так же может использоваться в 10-х классах на теме «Обобщение Великой Отечественной войны» и «Операция «Багратион». Эта игра создана для того, чтобы учащийся мог лучше работать с компьютером, больше узнать об истории родной страны.