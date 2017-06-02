197 суток в невесомости: Олег Новицкий возвращается из космической командировки

Новости России. Менее часа остается до завершения полета в космос нашего земляка Олега Новицкого. Около двух часов дня корабль «Союз МС-03» успешно отстыковался от МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посадка капсулы, по расчетам баллистиков, запланирована на 17.10 по минскому времени. Вместе с Новицким возвращается и французский астронавт Тома Песке.

Их космическая командировка длилась 197 суток. За время пребывания на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее дооснащению. Приземлиться космонавты должны на территории Казахстана. В центре управления полетами в Москве их ждут родные, коллеги и многочисленные журналисты.