Минздрав вынес на общественное обсуждение новый список безрецептурных лекарств: внести предложения можно до 16 июня

Новости Беларуси. Проект обновленного перечня безрецептурных препаратов вынесен на общественное обсуждение в Беларуси. Как заявляют в Минздраве, существенных изменений в списке нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с документом 2012 года, а тогда он был ужесточен, из него исчезли некоторые лекарственные средства. Это связано, в первую очередь, с появлением или отсутствием регистрации препаратов на территории нашей страны. Внести предложения можно до 16 июня. Текст документа размещен на сайте профильного ведомства.