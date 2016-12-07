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Лучших сотрудников СК со стажем работы до 2 лет наградили в минской ратуше

07 декабря 2016 20:07
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Новости Беларуси. В городской ратуше прошло чествование лучших специалистов Следственного комитета со стажем службы до 2 лет. Молодых следователей, которые уже зарекомендовали себя в профессии, пригласили на торжественный приём.

Классическая музыка и народные танцы, тёплые слова и наставление на будущее – всё это 7 декабря было предназначено для тех, кто уже встал на трудный путь борьбы с преступностью и за столь короткий срок достиг определённых успехов.

Приглашённых наградили почётными грамотами.

А по окончании мероприятия прошло памятное фотографирование и обзорная экскурсия по минской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску:
5 лет нашему ведомству, и это уже четвертое чествование молодых сотрудников в городской ратуше. Безусловно, профессиональное становление молодых следователей – это приоритетное направление в нашей служебной деятельности.

Татьяна Сущевская, следователь Фрунзенского отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Для меня очень большая честь – находится сегодня в этом зале, в минской городской ратуше. В этом месте сегодня проходит торжественный прием начальником управления Следственного комитета Республики Беларусь по городу Минску.

Находится здесь после непродолжительного срока службы – означает, что мне удалось добиться в моей профессиональной деятельности весомых результатов.

# общество # Следственный комитет Беларуси # Дмитрий Конопляник # Татьяна Сущевская

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