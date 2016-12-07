Профсоюзы и прокуратура 7 декабря обсудили условия труда в Минске

Повышение заработной платы, сохранение за трудящимися рабочих мест и дисциплина нанимателей, особенно в сферах промышленности и строительства.
Эти темы 7 декабря стали основными для обсуждения профсоюзов и прокуратуры Минска.
На практике такое взаимодействие помогает улучшить условия труда на производствах. Так, с начала года в столице обеспечено работой свыше 10 тысяч горожан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Кроме того, свою квалификацию с помощью службы занятости повысили больше 1000 безработных.
Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
У нас в городе создаются новые рабочие места. В этом году мы вышли на 23 тысячи новых рабочих мест. Мы говорим: хорошо, когда строятся новые рабочие предприятия.
Но нам нужно системно рассматривать предприятия, которые находится на грани банкротства, убыточные. И под них, под этих работников создавать рабочие места. С переобучением.
Одна из основных задач профсоюзной организации – обеспечение своевременной выплаты заработной платы, я подчеркну, в полном объеме.