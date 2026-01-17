Лучших сотрудников МЧС чествовали в Минске

Их долг – быть сильнее стихии и быстрее времени. Не за награды, а по зову сердца они бросаются навстречу опасности. В канун профессионального праздника – Дня Спасателя – в Минске чествовали лучших представителей сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции во Дворце Республики прошло торжественное собрание.
2025 год для Министерства по чрезвычайным ситуациям выдался непростым: Минская и Могилевская области пострадали из-за ураганного ветра, а в Гомеле в одной из многоэтажек обрушились перекрытия. Но четкие и слаженные действия белорусских спасателей позволили оперативно справиться с вызовами и минимизировать последствия.
Благодаря их профессионализму и самоотверженности за 2025-й удалось спасти свыше 7 тысяч жизней. Свои испытания уже принес и нынешний год. Из-за экстремальных погодных условий все оперативные службы перешли на усиленный режим работы.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Январский снегопад тоже показал, что государственная система реагирования на чрезвычайные ситуации сработала достаточно слаженно. Решены основные вопросы транспортной инфраструктуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечена жизнедеятельность населения в достаточно суровых снежных условиях.
Сегодня уже про этот снег, наверное, никто не вспоминает. Уже ждут очередных испытаний по поводу низких температур. Но мы и с этим, уверен, справимся. Потому что работает государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Белорусские спасатели всегда готовы протянуть руку помощи и другим странам. В 2025 году специалисты МЧС работали над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в Мьянме, России, Турции и других государствах.