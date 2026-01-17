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Лучших сотрудников МЧС чествовали в Минске

17 января 2026 16:55
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Их долг – быть сильнее стихии и быстрее времени. Не за награды, а по зову сердца они бросаются навстречу опасности. В канун профессионального праздника – Дня Спасателя – в Минске чествовали лучших представителей сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции во Дворце Республики прошло торжественное собрание.

Лучших сотрудников МЧС чествовали в Минске-2

2025 год для Министерства по чрезвычайным ситуациям выдался непростым: Минская и Могилевская области пострадали из-за ураганного ветра, а в Гомеле в одной из многоэтажек обрушились перекрытия. Но четкие и слаженные действия белорусских спасателей позволили оперативно справиться с вызовами и минимизировать последствия.

Благодаря их профессионализму и самоотверженности за 2025-й удалось спасти свыше 7 тысяч жизней. Свои испытания уже принес и нынешний год. Из-за экстремальных погодных условий все оперативные службы перешли на усиленный режим работы.

Лучших сотрудников МЧС чествовали в Минске-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Январский снегопад тоже показал, что государственная система реагирования на чрезвычайные ситуации сработала достаточно слаженно. Решены основные вопросы транспортной инфраструктуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечена жизнедеятельность населения в достаточно суровых снежных условиях. 

Сегодня уже про этот снег, наверное, никто не вспоминает. Уже ждут очередных испытаний по поводу низких температур. Но мы и с этим, уверен, справимся. Потому что работает государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Белорусские спасатели всегда готовы протянуть руку помощи и другим странам. В 2025 году специалисты МЧС работали над ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в Мьянме, России, Турции и других государствах.

# МЧС Беларуси # Вадим Синявский

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