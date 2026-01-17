Составили портрет белорусского учёного. На ком держится наша наука?

Повышение наукоемкости национальной экономики – один из трендов предстоящей пятилетки. Это база для создания современных технологий, а значит, и повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Но главное, чтобы расстояние между научной лабораторией и заводским цехом было минимальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иными словами, наука должна быть практико-ориентированной. Кто же ей занимается? Накануне Дня белорусской науки, который приходится традиционно на последнее воскресенье января, сделаем несколько штрихов к собирательному портрету отечественного исследователя.

Чаще это мужчина, но и дамы, нужно сказать, наступают на пятки. Их в научном сообществе почти 40 %. Чуть выше их доля среди кандидатов, а среди докторов наук они составляют почти четверть. Так что нашим исследовательницам в Год белорусской женщины есть над чем поработать.

К слову о результатах. В году минувшем самая масштабная исследовательская площадка страны Национальная академия наук сделала ставку на ту самую практико-ориентированность. Больше половины в топ-10 достижений НАН в 25-м – из медицинской сферы. Среди них, например, импортозамещающий препарат для лечения эпилепсии, а также уникальная ДНК-технология ранней диагностики этого заболевания у детей.

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Наука – работа командная. Это правило справедливо и в межгосударственном масштабе. Беларусь в исследовательской сфере сотрудничает со многими странами. Наиболее тесно – с союзной Россией. А вот одно из перспективных направлений, безусловно, Китай.

Минск и Пекин наметили ряд важнейших векторов в совместных исследованиях. Один из них касается освоения космоса. Два государства уже разработали дорожную карту в реализации лунного проекта и намерены двигаться дальше.

Продвинулись страны и в разработке беспилотников. Среди моделей стоит назвать «Ястреб» и «Бусел». Кроме того, создан гибридный аппарат, который сочетает в себе функции дрона и вертолета. Учитывая белорусские исследования в материаловедении и богатство Китая редкоземельными металлами, наметили страны и сотрудничество в производстве графеновых батарей в индустриальном парке «Великий камень» – они открывают большие перспективы для развития электротранспорта.