Как дела на границе, зачем Трампу Гренландия и чем победить морозы? Анонс «Недели»

Целый час новостей и аналитики в прямом эфире СТВ. Итоговая «Неделя» готовит материалы по самым актуальным темам уходящих семи дней.

Железный занавес 2.0. Почему наши границы превратились в военные плацдармы и что происходит на рубежах Беларуси прямо сейчас?

Что-то неладное в Датском королевстве. Зачем Трампу Гренландия и почему европейцам остается только нервно курить в сторонке?

Когда минусы приносят плюсы. Мороз под контроль. Пока снег согревает будущий урожай, на молочно-товарных комплексах создают свою погоду в доме. Как зимует наше сельское хозяйство?

Свежие продукты для жителей глубинки. Как изменилась ситуация с торговлей на селе?