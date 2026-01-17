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Как дела на границе, зачем Трампу Гренландия и чем победить морозы? Анонс «Недели»

17 января 2026 16:47
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Целый час новостей и аналитики в прямом эфире СТВ. Итоговая «Неделя» готовит материалы по самым актуальным темам уходящих семи дней. 

Железный занавес 2.0. Почему наши границы превратились в военные плацдармы и что происходит на рубежах Беларуси прямо сейчас?

Что-то неладное в Датском королевстве. Зачем Трампу Гренландия и почему европейцам остается только нервно курить в сторонке?

Когда минусы приносят плюсы. Мороз под контроль. Пока снег согревает будущий урожай, на молочно-товарных комплексах создают свою погоду в доме. Как зимует наше сельское хозяйство?

Свежие продукты для жителей глубинки. Как изменилась ситуация с торговлей на селе?

Наши корреспонденты искали необычные ракурсы резонансных событий и нашли много эксклюзива, которым поделятся завтра, 18 января, в 19:30.

# Государственная политика

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