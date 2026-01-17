Лифты будущего. Как Могилёвский завод модернизирует производство

В новую пятилетку белорусское машиностроение делает акцент на высокие технологии и экспорт. Могилевский лифтостроительный завод готовится к выпуску лифтов со скоростью 4 метра в секунду и развивает новое направление – энергоэффективные двигатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключ к успеху – постоянная модернизация. Как завод перестраивает производство под задачи будущего и что это дает экономике?

Спрос на белорусские лифты держится высоко, но чтобы это окно возможностей оставалось открытым, нужно постоянно двигаться вперед. Новая пятилетка, и «Могилевлифтмаш» стартует, что называется, сходу, делая ставку на лифты будущего. Скоростные – для небоскребов и эксклюзивные – для дизайнерских проектов. И первые результаты уже есть. Предприятие не только получило патент на лифт со скоростью 2,5 метра в секунду, но и продало первый десяток.

Максим Соболев, директор научно-технического центра предприятия «Могилевлифтмаш»:

Следующий шаг – это лифты со скоростью 4 метра в секунду. Данный продукт мы уже разработали, изготовили и выполняется монтаж. В марте планируется проведение испытаний, сертификатов. И дальше продажи на рынок высотного строительства.

Чтобы отвечать запросам времени и двигаться вперед, процесс модернизации на предприятии никогда не ставят на паузу. Недавно на завод поставили полсотни новых единиц техники и запустили 12 автоматических линий. Среди них мощные лазеры, точные токарные комплексы и долгожданное приобретение – автоматической панелегиб.

Владимир Шекалис, начальник отдела подготовки производства предприятия «Могилевлифтмаш»:

Габаритный размер листа, который позволяет согнуть, 1,5 метра на 2,5 метра. Позволяет исключить труд двух-трех человек, которые раньше были задействованы в технологическом процессе.

Сокращение ручного труда и рост производительности – это только одна сторона медали. Цель этой модернизации – создать линии, которые смогут выполнять не серию, а индивидуальный заказ. И сделать это быстро. Новое оборудование позволяет производить штучные детали для эксклюзивных проектов, когда заказчик может выбирать материалы. От классической нержавеющей стали до стекла или керамогранита. Техническое перевооружение напрямую влияет и на экономику предприятия. Оно снижает затраты на серийные модели за счет автоматизации и одновременно открывает двери в нишу премиального сегмента.

Владимир Шекалис:

Мы должны быть лидерами среди производителей лифтового оборудования. А цена – это один из критериев отбора победителя при участии на торгах по поставке лифтового оборудования. Просторнее стало на участке механической обработки заготовительного цеха, где на смену 16 станкам пришли 6 современных машин. Подробнее в видео.