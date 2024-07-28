Лучших работников торговли региона наградили в Витебске

Еще накануне профессионального праздника работников торговли поздравляли по всей стране. В Витебске лучшим представителям отрасли вручили нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности от МАРТ и Витебского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе награжденных руководители рынков и магазинов, продавцы, товароведы, технологи, администраторы и кладовщики. За образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в развитие отрасли более 70 человек получили медаль «100 год органам гандлю Беларусі» и сувенирные серебряные монеты, отчеканенных по поводу юбилея.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Отрадно заметить, что в такой знаковый год Витебская область, именно сфера торговля, занимает среди других областей и города Минска первое место по удельному весу продажи товаров отечественного производства. Для нас очень значимо продвигать товары, производимые на территории нашей страны.

Рейман Вениаминов, директор ОАО «Веста»:

Результатом успеха является трудолюбие всех сотрудников нашего предприятия. Они все честные, добросовестные и очень трудолюбивые, стараются работать и созидать. Что касается отношения к покупателям, они для нас имеют самое большое значение. Чем больше покупателей, тем нам лучше работать.