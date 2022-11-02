Лучших наездников Беларуси и России определят 6 ноября в Ратомке

Лучших наездников Беларуси и России определят 6 ноября. Турнир по конкуру на Кубок имени Дениса Васильевича Давыдова пройдет в Ратомке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческим лейтмотивом соревнований станет юбилейная 210-я годовщина Отечественной войны 1812 года. Представители клубов военно-патриотической реконструкции проведут показательные выступления в архаичных мундирах. Также артисты расскажут о военном снаряжении эпохи наполеоновских войн.

Напомним, конкур – конное состязание по преодолению барьеров определенной сложности в установленном порядке. Победителем становится пара всадник-лошадь, которая быстрее и чище справится со всеми препятствиями.