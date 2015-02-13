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Лучших издателей Беларуси чествовали 13 февраля в Минске

13 февраля 2015 13:42
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Новости Беларуси. Лучших издателей Беларуси чествовали 13 февраля в Минске. Награды вручили победителям 54-го Национального конкурса «Искусство книги».

Памятный знак-символ «Большой золотой фолиант» и диплом имени Франциска Скорины – высшая награда. Ею был удостоен фотоальбом «Беларусь замковая».

В 2015 в конкурсе приняли участие 46 издательств, что составило рекордное число за последние годы.  Всего было представлено полторы сотни трудов в 14 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Книги

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