Новости Беларуси. Лучших издателей Беларуси чествовали 13 февраля в Минске. Награды вручили победителям 54-го Национального конкурса «Искусство книги».

Памятный знак-символ «Большой золотой фолиант» и диплом имени Франциска Скорины – высшая награда. Ею был удостоен фотоальбом «Беларусь замковая».

В 2015 в конкурсе приняли участие 46 издательств, что составило рекордное число за последние годы. Всего было представлено полторы сотни трудов в 14 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.