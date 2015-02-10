Украинский народ ждет мира и подробностей плана по урегулированию украинского конфликта

Новости Украины. Украина, больше, чем кто либо сегодня, ждет мира. Но на востоке страны пока что без перемен. Самой горячей точкой на карте Донбасса остается Дебальцево. Там продолжаются ожесточенные бои. Украинская армия отступила на четыре километра. Канонада взрывов накрыла и Мариуполь. Есть жертвы среди мирного населения. Армия Украины штурмует позиции ополченцев неподалеку от города. Информация о жертвах пока отсутствует.

Стабильно тяжелая обстановка сложилась в Краматорске. Семеро погибших и два десятка раненых — как следствие обстрела одной из улиц города. Сообщается, что среди пострадавших, двое детей. Они госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

В Киеве обстановка спокойная. Но люди ждут, что встреча 11 февраля «нормандской четверки» в Минске даст ответ на главный для Украины вопрос – когда силовики и ополченцы начнут говорить на языке дипломатии, а не артиллерийских залпов.

Каждую страшную новость с Донбасса она, даже того не желая, проживает – как мать и бабушка! Нина Николаевна, глядя на своих, совсем еще маленьких, внуков-близнецов, и представить боится, в какое время ее Стасу и Владику предстоит идти в армию.

Он, не только по роду профессии, буквально не отрываясь, отслеживает ситуацию на Донбассе. До 80 процентов информации на портале Романа Кульчинского — именно из зоны боевых действий. И привыкнуть к трагическим сводкам, делится, журналист, — просто невозможно. И здесь не поможет никакой опыт.

Василий Степанович рассказывает, что и на себе прочувствовал: война расколола не только территорию. Теперь сосед с соседом могут не поздороваться из-за разных взглядов по поводу спецоперации на Донбассе. Подполковник в отставке, добрую половину жизни отдавший армии, признается, что после каждого выпуска теленовостей обещает себе, что телевизор больше смотреть не будет.

Наши герои едва ли когда-то встретятся друг с другом. Пенсионерка, журналист и в прошлом – кадровый военный. Но и Нина Николаевна, и Роман, и Василий Степанович ждут и итогов предстоящих в Минске переговоров и, конечно, окончания войны. Ждут не для хлесткой статьи и не для того, чтобы продолжить спокойно смотреть телевизор. Как минимум, чтобы два брата-близнеца спустя какое-то время не ждали повесток в военкомат с содроганием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.