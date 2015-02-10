89 дней до Великой Победы: 10 февраля 45-го войска возобновили наступление на левом берегу Вислы

Новости Беларуси. 89 дней до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторический даты 20 века. В этот день, 10 февраля 45-го, ранним утром наши войска возобновили наступление на левом берегу Вислы. Противник оказал сильное сопротивление. За день ожесточенных боев советской армии на отдельных участках удалось продвинуться лишь на 5-10 км в северо-западном направлении. Больших потерь стоило красноармейцам овладеть двумя опорными пунктами врага — городами Швец и Шенау. За проявленные в сражениях отвагу и мужество солдат награждали прямо в землянках.

Отголоски прошлого до сих пор встречаются на белорусских полях. Пять лет назад житель Гродно откопал на своем дачном участке Орден Красной звезды, который, как выяснилось позже, 10 февраля 1945 года вручили разведчику, а в послевоенное время жителю Дятловского района Михаилу Скобейко.

В наше время награды и воспоминания прошлых лет передают по наследству будущим поколениям, как напоминание о том, что не должно повториться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Скомский, главный специалист управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Отец моей жены воевал под Ленинградом под Великими Луками. Когда мы встречались, он всегда говорил: не Великие Луки, а Великие Муки. Он был очень тяжело ранен. Он говорит: мне всегда было жалко, что я не в строю со всеми. Я был, говорит, практически контужен, много работать не мог, много ложилось на женские плечи, но был такой дух, что мы победили и все эти невзгоды переносились.