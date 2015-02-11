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Граждане Германии выступают за мир в Украине

11 февраля 2015 10:40
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Новости Беларуси. Граждане Германии выступают за мир в Украине. Подтверждением тому стала свежая немецкая пресса и выпуски теленовостей.  Главная тема дня в столице Германии — саммит нормандской четверки в столице Беларуси. Встреча в нормандском режиме в Минске еще не началась,  а эксперты уже называют ее одной из последних возможностей урегулирования конфликта в Украине.  

Главная тема для обсуждения в германской столице 11 февраля, безусловно, минские переговоры. К Беларуси приковано все внимание. Утро в Берлине начинается с покупки свежей прессы, мы тоже не прошли мимо газетного киоска. Все главные немецкие газеты выходят 11 февраля с темой минской встречи на первой полосе.

В Берлине, как нигде в Европе, особенно сопереживают тому, что происходит на Украине, ведь все мы помним трагическую историю этого города после войны. Все здесь надеются, безусловно, на дипломатическое урегулирование конфликта и отдают должное Минску как площадке для столь важных переговоров, тому, что делает в целом Беларусь для помощи в урегулировании украинского конфликта.

Минские переговоры — одно из самых частых упоминаемых словосочетаний 11 февраля на улицах Берлина. Здесь надеются, что они принесут положительные результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.          

# общество # Яна Шипко # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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