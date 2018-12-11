Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму

Новости Беларуси. Школьные меню как отдельный вид искусства. С 11 декабря оно изменилось во всех столичных столовых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.



Прежде чем добавить в рацион учащихся новые блюда, специалисты провели исследование вкусовых предпочтений школьников. Ребятам были предложены новые блюда, которые они пробовали и оценивали. Свои отзывы на новое меню оставили дети 12 школ и гимназий.



Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Разработкой занимались технологи школьного питания. Они проводили контрольные проработки, изучали спрос школьников, их вкусовые предпочтения. Разрабатывали соответствующую технологическую документацию.

В зимнем рационе к свежим овощам добавились и консервированные. Нельзя ведь забывать про витамины. С восторгом дети восприняли такие блюда как рис с овощами, вернулась в рацион школьников и любимая творожная запеканка.

Дарья Дзюба, учащаяся ГУО «СШ №105 города Минска»:

Это что-то новое, очень хочется попробовать как наггетсы и шаурму.

Андрей Будай, учащийся ГУО «СШ №105 города Минска»:

Драники со сметаной. Жду я наггетсы и пюре.

Людмила Шевчик, директор ГУО «СШ №105 города Минска»:

Будем надеяться, что питание будет более сбалансированным. Благодаря этим нововведениям охват питания будет еще выше.