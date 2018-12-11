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Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму

11 декабря 2018 18:50
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Новости Беларуси. Школьные меню как отдельный вид искусства. С 11 декабря оно изменилось во всех столичных столовых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму-1

 
Прежде чем добавить в рацион учащихся новые блюда, специалисты провели исследование вкусовых предпочтений школьников. Ребятам были предложены новые блюда, которые они пробовали и оценивали. Свои отзывы на новое меню оставили дети 12 школ и гимназий. 

Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму-3


Марина Дьякова, заместитель начальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Разработкой занимались технологи школьного питания. Они проводили контрольные проработки, изучали спрос школьников, их вкусовые предпочтения. Разрабатывали соответствующую технологическую документацию.

Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму-5

В зимнем рационе к свежим овощам добавились и консервированные. Нельзя ведь забывать про витамины. С восторгом дети восприняли такие блюда как рис с овощами, вернулась в рацион школьников и любимая творожная запеканка.

Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму-8

Дарья Дзюба, учащаяся ГУО «СШ №105 города Минска»:
Это что-то новое, очень хочется попробовать как наггетсы и шаурму.

Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму-11

Андрей Будай, учащийся ГУО «СШ №105 города Минска»:
Драники со сметаной. Жду я наггетсы и пюре.

Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму-14

Людмила Шевчик, директор ГУО «СШ №105 города Минска»:
Будем надеяться, что питание будет более сбалансированным. Благодаря этим нововведениям охват питания будет еще выше.

Минские школьники будут есть в столовой наггетсы и шаурму-17

Дети получают энергию именно от завтраков в школе, поэтому важно, чтобы их питание было сбалансированным. Новое меню как раз создано для того, чтобы добавить в рацион детей витамины, которых всегда не хватает зимой.

# Школы в Беларуси # общество # Марина Дьякова # Людмила Шевчик # Фотофакт

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