В каких районах Минска будут возводить новостройки в 2019 году?

Новости Беларуси. Инвестиционная программа белорусской столицы в 2019 году сохранит социальную направленность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На здравоохранение, образование и спорт будет выделено около 400 миллионов рублей.

Ещё в рамках инвестпрограммы 1896 многодетных семей получат возможность построить жильё. Информацией о распределении средств на будущий год поделились в Комитете строительства и инвестиций. Так, из 850 миллионов более половины средств определены на нужды социальной сферы. В первую очередь будет обеспечено финансирование строительства объектов, запроектированных в 2018 году и предполагаемых к завершению в 2019-м.

Ирина Гонтарева, начальник управления жилищного строительства Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

У нас планируется дальше развивать и строить объекты здравоохранения, образования, развивать объекты метрополитена, а также осуществлять строительство инженерно-транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки. В следующем году планируется завершить строительство 3 общеобразовательных школ и 4 детских садов, а также подстанцию скорой помощи по ул.Сырокомли.