Лучшие выпускники страны готовятся к всебелорусской линейке. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Самый громкий последний звонок Беларуси прозвучит в «Минск-Арене». Лучшие выпускники со всей страны соберутся 30 мая вместе на всебелорусской линейке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них готовится интересная программа, каждого будет ждать ценный подарок. В преддверии праздника с пока еще 11-классниками встретилась Галина Буро.

Темы для разговора Денис Торч уж точно найдет со всеми, ведь он свободно говорит на четырех языках. Победы на олимпиадах разных уровней, два последних года – стипендии спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи. В результате стараний автоматом 100 баллов по обществоведению на централизованном тестировании – неплохой бонус для поступления на юрфак БГУ.

Марина Полещук, учитель истории и обществоведения Гродненской городской гимназии:

Мне понравилась его логика, его мышление такое неординарное. Очень начитанный парень. Очень умеющий хорошо излагать свою мысль.

Денис Торч в числе шести выпускников Гродненской городской гимназии, которые будут представлять регион на главном последнем звонке страны.

Денис Торч, выпускник Гродненской городской гимназии:

Я безумно рад этому. Тому, что это не просто последняя линейка, которая проходит в твоей родной школе. Как бы то ни было, это линейка республиканского масштаба. И только несколько сотен человек со всей республики могут позволить себе туда выбраться.

И хоть формально учеба закончилась, учебники откладывать рано. Денис пишет научную статью, готовится к экзаменам, а в качестве разгрузки – здоровый образ жизни.

Спортивные успехи – конек сержанта Сергея Сильвановича, в многоборье ему нет равных. Гродненское областное кадетское училище он не раз по-золотому представлял на республиканских и международных соревнованиях.

За четыре года круглосуточного пребывания в училище будущий офицер выработал солидный командный голос.

В училище говорят: Сергей Сильванович – безусловный лидер в коллективе. Последние два года он председатель молодежного парламента при Гродненском областном совете депутатов.

Сергей Сильванович, выпускник Гродненского областного кадетского училища:

Я буду поступать в Академию МВД на факультет СЭФ – это следственно-экспертный факультет. И по выпуску я буду лейтенант пограничных войск. А пока он тщательно готовится к всебелорусской линейке. Особое внимание к парадной форме – это лицо кадета.

Сергей Сильванович:

У нас на форме не должно быть ни единой складки. На рукавах у нас должны быть отлично выглажены стрелки.