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Конференция идеологических аппаратов состоялась в Военной академии Беларуси

19 июня 2025 07:05
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Обменяться практическим опытом работы. Конференция идеологических аппаратов состоялась в Военной академии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конференция идеологических аппаратов состоялась в Военной академии Беларуси-2

Научно-практическое мероприятие объединило представителей государственных органов сил обеспечения национальной безопасности. Человеческий фактор в этой сфере – важнейшая составляющая. Национальную безопасность сегодня олицетворяют не только территория и промышленность, природные ресурсы и вооружение. Первоочередные элементы – интеллектуальный и духовный потенциал.

Конференция идеологических аппаратов состоялась в Военной академии Беларуси-4

Эдуард Головко, заместитель начальника Управления государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси:
У каждого есть свой опыт, у каждого есть своя накопленная практика. И если мы посмотрим на протяжении всего этого времени, посмотрим план любой научно-практической конференции, самый главный упор сделан именно на практику, именно на обмен опытом, минимум теории. Потому что в любой силовой структуре, несмотря на специфику выполнения задач. Есть задачи общие, есть подходы общие, а самое главное, вопросы формирования морально-психологического состояния личного состава, они по большому счету везде схожи. 

В нынешней напряженной геополитической ситуации именно готовность человека защищать свою Родину, формирование личной ответственности за независимость и суверенитет государства – важнейшие компоненты обеспечения национальной безопасности страны. В ходе мероприятия участникам конференции были представлены современные технические средства идеологической работы, состоящие на вооружении белорусской армии.

# Александр Неверовский # Военная академия Республики Беларусь

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