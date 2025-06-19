Конференция идеологических аппаратов состоялась в Военной академии Беларуси

Научно-практическое мероприятие объединило представителей государственных органов сил обеспечения национальной безопасности. Человеческий фактор в этой сфере – важнейшая составляющая. Национальную безопасность сегодня олицетворяют не только территория и промышленность, природные ресурсы и вооружение. Первоочередные элементы – интеллектуальный и духовный потенциал.

Эдуард Головко, заместитель начальника Управления государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси:

У каждого есть свой опыт, у каждого есть своя накопленная практика. И если мы посмотрим на протяжении всего этого времени, посмотрим план любой научно-практической конференции, самый главный упор сделан именно на практику, именно на обмен опытом, минимум теории. Потому что в любой силовой структуре, несмотря на специфику выполнения задач. Есть задачи общие, есть подходы общие, а самое главное, вопросы формирования морально-психологического состояния личного состава, они по большому счету везде схожи.

В нынешней напряженной геополитической ситуации именно готовность человека защищать свою Родину, формирование личной ответственности за независимость и суверенитет государства – важнейшие компоненты обеспечения национальной безопасности страны. В ходе мероприятия участникам конференции были представлены современные технические средства идеологической работы, состоящие на вооружении белорусской армии.