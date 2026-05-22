Новости по тегу #Александр Францкевич

«На ряд специальностей в БГПУ в этом году заказчики кадров заявились на максимальное количество мест».
Что касается закрепляемости кадров – в Минске этот показатель достигает 100 %, а в области – 95 %. Такой результат стал возможен благодаря тесному диалогу администрации университета со студентами.
Старшеклассникам из разных регионов страны рассказали о необходимых документах для поступления в вуз. А также проходных баллах и будущем месте работы.
10 октября 2026 09:38
10 октября 2026 09:25
10 октября 2026 09:04
10 октября 2026 09:01
10 октября 2026 08:48
10 октября 2026 08:37
10 октября 2026 08:36
10 октября 2026 08:23