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Новости по тегу #Александр Францкевич

Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ
22 мая 2026 11:54

Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ

Педагогический университет имени Максима Танка распределил около 760 выпускников
17 апреля 2026 07:53

Педагогический университет имени Максима Танка распределил около 760 выпускников

Абитуриенты знакомятся с университетами – несколько крупных вузов страны провели день открытых дверей
28 февраля 2026 19:41

Абитуриенты знакомятся с университетами – несколько крупных вузов страны провели день открытых дверей

Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования
06 ноября 2019 08:59

Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае
29 октября 2019 19:42

Лучшие среди почти 200 человек: участники белорусской команды рассказали о победе на ЧМ по робототехнике в Дубае

Робототехника – хобби, набирающее популярность в Беларуси
27 ноября 2015 09:30

Робототехника – хобби, набирающее популярность в Беларуси