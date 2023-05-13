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Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки

13 мая 2023 14:39
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Новости Беларуси. Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего 120 детей. Все они отличились в общественной жизни, достигли высоких показателей в учебе и спорте.  

Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки-1

Напутствие подрастающему поколению дали почетные гости – ветераны пионерского движения, представители Мингорисполкома. Поддержать одаренных ребят пришли также их одноклассники. Событие приурочили ко Дню Государственных флага, герба и гимна.  

Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки-4

Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки-6

Вероника Волосевич, ученица школы № 165 Минска:  
Все очень торжественно, никто не ожидал, что так все будет торжественно. Мои одноклассники очень счастливы также здесь присутствовать.  

Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки-9

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:  
Такие мероприятия нужны для детей. И чем раньше, тем лучше. Потому что уважение к государственным символам должно воспитываться с самого детства. Наши символы – это наша самодостаточность, наша гордость, и с молодых ногтей наши дети должны впитывать это в себя.  

Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки-12

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Приходит понимание и родителей, что благодаря той общности и тому, что ребята совместными интересами наполняют эти организации и сами стремятся к тому, чтобы сплотиться, мы понимаем, что за такими организациями будущее и за этими ребятами будущее.  

Лучшие школьники Минска в торжественной обстановке получили удостоверения БРСМ и пионерские галстуки-15

По завершении церемонии новоиспеченные пионеры и активисты БРСМ вместе с гостями возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Людмила Борисенко # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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