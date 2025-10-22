«Третья большая тема – падёж скота». Крутой о подготовке совещания по Витебской области

Какие темы станут главными на предстоящем совещании по обеспечению устойчивого развития Витебской области, как проводится мониторинг торговли и что с ценообразованием? Александр Лукашенко заслушал доклады главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Администрации Президента Беларуси доложил сразу по нескольким стратегически важным темам. Основной из них была подготовка большого совещания по обеспечению устойчивого развития Витебской области, которое состоится в конце этой недели. Его участниками станут более 300 должностных лиц. Это практически весь актив региона. Президенту был доложен план предстоящей работы, главные пункты которого – предметные отчеты областного руководства по основным направлениям. Обсуждены также вопросы, которые требуют постоянного внимания и контроля. Речь о серьезных решениях, которые принимались по Витебской области ранее в сфере АПК, работа промышленного сектора и ситуация на проблемных предприятиях, а главное – программа развития региона. Все эти направления находятся на особом контроле, и в пятницу, 24 октября, на совещании по каждому из них предстоит отдельный разговор. Это подчеркнул Александр Лукашенко, заслушивая доклад главы Администрации Президента. Вопросов очень много – Крутой рассказал о подготовке большого совещания в Витебской области Также были отдельно рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью интеграционных структур и агропромышленного комплекса в целом (в том числе проблема падежа скота). В свое время в регионе взяли курс на создание интеграционных структур – убыточные и низкорентабельные хозяйства присоединяли к крупным, успешным предприятиям, где в основе была выстроенная производственная цепочка – от поля до готовой продукции. В процессе работы важными были три принципа: качество, технологии и эффективность. Сегодня в регионе действуют шесть таких объединений, однако не все развивается так гладко, как планировалось.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

Третья большая тема – это падеж скота. Последние четыре года есть ряд поручений нашего лидера кардинально переломить ситуацию в этой сфере. Генеральный прокурор и Генеральная прокуратура персонально закреплены за этой темой. Вместе с Комитетом госконтроля они провели большую работу для того, чтобы показать объективную картину, что же все-таки изменилось. Потому что, как сегодня отметил наш лидер, серьезный карательный уклон, когда мы возбудили много уголовных дел и десятки тысяч должностных лиц разного уровня привлечены к ответственности за этот период. Но они тоже вызывают уже определенные дисбалансы в этой сфере. Подробности.

Поддержка Витебской области всегда оказывалась и оказывается значительная. Масштабные проекты и инициативы рассматривались на высшем уровне и в свою очередь получали необходимую поддержку. Один из наглядных примеров – создание известных интеграционных структур в агропромышленном комплексе региона. История этого вопроса давняя: он неоднократно обсуждался на мероприятиях с участием главы государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают, с точки зрения специалистов, радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области. Просчитан ли финансовый поток, как будет выстроена система управления, разграничены полномочия и сферы ответственности, позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушение технологической дисциплины и бесхозяйственность. Предупреждаю всех присутствующих: если кто-то хочет отсидеться, не получится. Список приглашенных у меня на столе, и каждый будет нести персональную ответственность за принятые решения. Предложения получали поддержку, но Президент всегда подчеркивал и предупреждал: такие решения не могут быть спонтанными или временными. За них конкретные люди будут нести конкретную ответственность. И это справедливо! Также справедливо и то, что оказанная поддержка потребует отчетности, в том числе и перед Президентом. Поскольку подобные решения нельзя рассматривать как глоток воздуха, временную паузу или способ на время скрыть проблемы.