Прямой эфир

«Третья большая тема – падёж скота». Крутой о подготовке совещания по Витебской области

22 октября 2025 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какие темы станут главными на предстоящем совещании по обеспечению устойчивого развития Витебской области, как проводится мониторинг торговли и что с ценообразованием? Александр Лукашенко заслушал доклады главы Администрации Президента Дмитрия Крутого и председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Третья большая тема – падёж скота». Крутой о подготовке совещания по Витебской области-2

Глава Администрации Президента Беларуси доложил сразу по нескольким стратегически важным темам. Основной из них была подготовка большого совещания по обеспечению устойчивого развития Витебской области, которое состоится в конце этой недели. Его участниками станут более 300 должностных лиц. Это практически весь актив региона. Президенту был доложен план предстоящей работы, главные пункты которого – предметные отчеты областного руководства по основным направлениям.

Обсуждены также вопросы, которые требуют постоянного внимания и контроля. Речь о серьезных решениях, которые принимались по Витебской области ранее в сфере АПК, работа промышленного сектора и ситуация на проблемных предприятиях, а главное – программа развития региона. 

Все эти направления находятся на особом контроле, и в пятницу, 24 октября, на совещании по каждому из них предстоит отдельный разговор. Это подчеркнул Александр Лукашенко, заслушивая доклад главы Администрации Президента.

Вопросов очень много – Крутой рассказал о подготовке большого совещания в Витебской области

Также были отдельно рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью интеграционных структур и агропромышленного комплекса в целом (в том числе проблема падежа скота). В свое время в регионе взяли курс на создание интеграционных структур – убыточные и низкорентабельные хозяйства присоединяли к крупным, успешным предприятиям, где в основе была выстроенная производственная цепочка – от поля до готовой продукции. 

В процессе работы важными были три принципа: качество, технологии и эффективность. Сегодня в регионе действуют шесть таких объединений, однако не все развивается так гладко, как планировалось. 

«Третья большая тема – падёж скота». Крутой о подготовке совещания по Витебской области-4

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Третья большая тема – это падеж скота. Последние четыре года есть ряд поручений нашего лидера кардинально переломить ситуацию в этой сфере. Генеральный прокурор и Генеральная прокуратура персонально закреплены за этой темой. Вместе с Комитетом госконтроля они провели большую работу для того, чтобы показать объективную картину, что же все-таки изменилось.

Потому что, как сегодня отметил наш лидер, серьезный карательный уклон, когда мы возбудили много уголовных дел и десятки тысяч должностных лиц разного уровня привлечены к ответственности за этот период. Но они тоже вызывают уже определенные дисбалансы в этой сфере. Подробности.

«Третья большая тема – падёж скота». Крутой о подготовке совещания по Витебской области-6

Поддержка Витебской области всегда оказывалась и оказывается значительная. Масштабные проекты и инициативы рассматривались на высшем уровне и в свою очередь получали необходимую поддержку. Один из наглядных примеров – создание известных интеграционных структур в агропромышленном комплексе региона. История этого вопроса давняя: он неоднократно обсуждался на мероприятиях с участием главы государства.

«Третья большая тема – падёж скота». Крутой о подготовке совещания по Витебской области-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают, с точки зрения специалистов, радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области. 

Просчитан ли финансовый поток, как будет выстроена система управления, разграничены полномочия и сферы ответственности, позволяют ли предлагаемые меры окончательно решить проблемы в Витебской области или это просто замаскированная в очередной раз государственная поддержка, чтобы закрыть глаза на нарушение технологической дисциплины и бесхозяйственность. 

Предупреждаю всех присутствующих: если кто-то хочет отсидеться, не получится. Список приглашенных у меня на столе, и каждый будет нести персональную ответственность за принятые решения.

Предложения получали поддержку, но Президент всегда подчеркивал и предупреждал: такие решения не могут быть спонтанными или временными. За них конкретные люди будут нести конкретную ответственность. И это справедливо! Также справедливо и то, что оказанная поддержка потребует отчетности, в том числе и перед Президентом. Поскольку подобные решения нельзя рассматривать как глоток воздуха, временную паузу или способ на время скрыть проблемы.

«Третья большая тема – падёж скота». Крутой о подготовке совещания по Витебской области-10

Александр Лукашенко:
Если вы это делаете ради того, чтобы глоток свежего воздуха, если вы ради этого делаете, то через год этого воздуха не будет. Меня все-таки беспокоит, что будет там. Сохранится ли село в Витебской области? Меня, как Президента, и людей это интересуют. И это главное, это основа.

# Рабочая поездка Президента # Сельское хозяйство # Дмитрий Крутой # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога
22 октября 2025 16:04

Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога

Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи
22 октября 2025 16:02

Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи

В 2025-м на ремонт улично-дорожной сети Минской области направят почти 85 млн рублей
22 октября 2025 15:35

В 2025-м на ремонт улично-дорожной сети Минской области направят почти 85 млн рублей