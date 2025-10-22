Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога

Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Ежедневно по телевидению, в интернете транслируются тысячи роликов, плюс реклама на радио и билбордах. В любых средствах массовой информации – рекламных каталогах, буклетах и социальных сетях, нам предлагают съездить куда-нибудь, взять кредит, посетить специалистов различных сфер и купить множество необходимых, а порой и бесполезных предметов.
Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи
О том, как не попасться на уловку маркетологов, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Юрий Святокум, ведущий:
Есть такие всевозможные инструменты – нативная реклама, воронки. Что они подразумевают? Что происходит? Что это за реклама такая?
Ирина Николаева, эксперт в области стратегического маркетинга:
Нативная – это та реклама, которая не призывает вас прямо к покупкам. Иди и покупай два по цене одного – это прямая реклама. Реклама: иди и посмотри, иди и купи, это хорошо, это плохо, это тебе нужно – эти все действия мимо. Нативная – это когда ты видишь красивый контент, например, в социальных сетях. Понимаешь, что здесь нет призыва купить платье, но тебе нравится то, как оно выглядит.
Нативная реклама – это когда ты покупаешь образ жизни. То есть ты видишь и понимаешь, что тебе не нужен конкретный какой-то предмет, а видишь всю картинку целиком. Нативная реклама формирует так аккуратно, несколькими маленькими шагами, твое восприятие того или иного товара или услуги. В дальнейшем ты так или иначе покупаешь его, просто потому что у тебя уже сформировано это желание им обладать.
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