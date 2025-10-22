Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога

Реклама прочно вошла в нашу жизнь. Ежедневно по телевидению, в интернете транслируются тысячи роликов, плюс реклама на радио и билбордах. В любых средствах массовой информации – рекламных каталогах, буклетах и социальных сетях, нам предлагают съездить куда-нибудь, взять кредит, посетить специалистов различных сфер и купить множество необходимых, а порой и бесполезных предметов.

Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи

О том, как не попасться на уловку маркетологов, поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Юрий Святокум, ведущий:

Есть такие всевозможные инструменты – нативная реклама, воронки. Что они подразумевают? Что происходит? Что это за реклама такая?