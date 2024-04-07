Дмитрий Басков: Беларусь стала в один ряд с признанными космическими державами!

Начну я, наверное, с привычной для себя темы. В чем, скорее всего, уже получил какую-то экспертизу и, надеюсь, доверие нашего народа. Это социальная сфера. Социальная сфера – безусловно, очень важная составляющая часть политики нашего государства. Конечно же, спорт в том числе. Это и детско-юношеский спорт, и любительский, массовый, профессиональный. То, чем занимался, по сути, всю свою жизнь. Безусловно, и разрешение каких-то бытовых вопросов населения, защита материнства и детства – все то, чем я занимался в предыдущем созыве.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию: При назначении Президентом меня на пост сенатора он очень четко очертил миссию на этом посту – помогать людям. И по прошествии первого срока, по сути своей, ничего не поменялось. Работа сенатора – это ведь не просто ежедневное служение народу нашей страны и отдельному гражданину. Это на самом деле огромная ответственность. Поэтому я хочу поблагодарить Совет депутатов и парламентариев за оказанное доверие. И, конечно же, сделаю все возможное, чтобы это доверие было оправданным.

Дмитрий Басков:

Спорт – это, конечно, неотъемлемая часть всей моей жизни. Когда-то спорт был моей работой, моей профессиональной деятельностью. Сейчас, конечно же, спорт – это скорее хобби, но то хобби, без которого я не представляю своего существования. Когда люди говорят о том, что они не успевают заниматься спортом ввиду своей занятости, я, честно говоря, недоумеваю, потому что у меня перед глазами всегда наш Президент, который занимается не отдельным каким-то выделенным направлением, а благополучием всей нашей страны. И надо понимать, что это действительно колоссальная ответственность и очень сильная занятость. И при этом в сумасшедшем ритме жизни Президент всегда стабильно находит время для того, чтобы заняться лыжами, роликами, хоккеем.

Я уже не говорю про ежедневные ранние зарядки, рубку дров. И это уже даже не просто спорт. Это ответственность. Это ответственность и дисциплина. И знаете, когда такой есть пример перед глазами, ты невольно заставляешь себя делать что-то подобное. Поэтому, глядя на Президента, когда он выходит на лед с травмированным коленом, с поврежденным локтем, с забинтованным пальцем, но надевает хоккейную форму и выходит в то время, в которое он запланировал, ты понимаешь… У меня вопрос тогда к людям, которые не успевают заняться спортом. Неужели у Президента суверенной страны намного меньше дел, чем у нас? Поэтому все на стадионы!

Никита Рачиловский, СТВ:

Тем более вы это говорите и как гражданин, и как парламентарий, и как главный тренер спортивной команды Президента по хоккею.

Дмитрий Басков:

Конечно, тем более я вижу два раза в неделю Президента, как минимум два раза в неделю на льду, в то стабильное время, которое он определяет сам. И какое бы настроение у него ни было, какое бы состояние ни было, даже с болезнями, даже с травмами он выходит традиционно и поддерживает свое физическое состояние.

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