Коммунальщики Минска готовы включить отопление в случае необходимости

Новости Беларуси. Столица готова к запуску! «Минское городское жилищное хозяйство» в случае необходимости готово включить отопление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все 48 ЖЭУ получили паспорта готовности к отопительному сезону, а включение отопления в жилых домах будет выполнено согласно графику.

Тимофей Кремез, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда:

Максимально уделили в этом году внимание, это: опрессовка и промывка системы отопления жилых домов. Их профилактическое обслуживание. Обратили внимание на вентиляционные каналы, дымовые каналы, которые мы проверили, подготовили и при необходимости выполнили ремонтные работы.