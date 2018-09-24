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Коммунальщики Минска готовы включить отопление в случае необходимости

24 сентября 2018 18:49
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Новости Беларуси. Столица готова к запуску! «Минское городское жилищное хозяйство» в случае необходимости готово включить отопление, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все 48 ЖЭУ получили паспорта готовности к отопительному сезону, а включение отопления в жилых домах будет выполнено согласно графику.

Коммунальщики Минска готовы включить отопление в случае необходимости-1

Тимофей Кремез, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда:
Максимально уделили в этом году внимание, это: опрессовка и промывка системы отопления жилых домов. Их профилактическое обслуживание. Обратили внимание на вентиляционные каналы, дымовые каналы, которые мы проверили, подготовили и при необходимости выполнили ремонтные работы.

Коммунальщики Минска готовы включить отопление в случае необходимости-4

Также был проведен ряд других мероприятий, которые позволят провести отопительный период без аварийных ситуаций. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, которые закреплены за определенными участками жилых домов, готовы к запуску тепла в жилые дома.

# Отопительный сезон # общество # Тимофей Кремез # Фотофакт

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