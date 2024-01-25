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Лучшие экипажи для участия в «Танковом биатлоне» выбирают в Беларуси

25 января 2024 07:43
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Лучших танкистов определяют в Беларуси. Состязания проходят в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие экипажи для участия в «Танковом биатлоне» выбирают в Беларуси-1

Здесь, на 227-м общевойсковом полигоне, десять экипажей из механизированных бригад и 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Номинаций несколько: лучший командир, наводчик и механик-водитель.

Лучшие экипажи для участия в «Танковом биатлоне» выбирают в Беларуси-4

Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Военнослужащие будут оцениваться: командиры танков – по ведению огня из зенитного пулемета; наводчики орудий – по ведению огня из танковой пушки вкладным стволом, из пулемета ПКТ; механиков-водителей – их уровень подготовки будет определен по выполнению зачетного упражнения по вождению.

Лучшие экипажи для участия в «Танковом биатлоне» выбирают в Беларуси-7

Соревнования традиционные, проходят каждый год. Цель занятия – проверить уровень подготовки специалистов танковых подразделений, а также отобрать самых лучших для участия в конкурсе «Танковый биатлон» Международных армейских игр.

# Военные учения # общество # Александр Бас

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