Лучшие экипажи для участия в «Танковом биатлоне» выбирают в Беларуси

Лучших танкистов определяют в Беларуси. Состязания проходят в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучших танкистов определяют в Беларуси. Состязания проходят в Борисовском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь, на 227-м общевойсковом полигоне, десять экипажей из механизированных бригад и 72-го гвардейского объединенного учебного центра. Номинаций несколько: лучший командир, наводчик и механик-водитель.
Александр Бас, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Военнослужащие будут оцениваться: командиры танков – по ведению огня из зенитного пулемета; наводчики орудий – по ведению огня из танковой пушки вкладным стволом, из пулемета ПКТ; механиков-водителей – их уровень подготовки будет определен по выполнению зачетного упражнения по вождению.
Соревнования традиционные, проходят каждый год. Цель занятия – проверить уровень подготовки специалистов танковых подразделений, а также отобрать самых лучших для участия в конкурсе «Танковый биатлон» Международных армейских игр.