145 добровольных дружин функционируют Минске

Для обеспечения общественного порядка в столице задействовано 145 добровольных дружин. Это почти 3 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итоги работы за 2024 год обсудили на заседании Минского городского штаба добровольных дружин. Были рассмотрены вопросы, связанные с правами и обязанностями добровольцев, законодательными основами их деятельности, определены перспективы дальнейшего развития. Отметили и вклад дружинников в поддержание правопорядка.

Владимир Тупков, заместитель начальника отдела охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома: У каждого дружинника есть удостоверение. Эти удостоверения выдаются администрациями района. Кроме этого, опознавательный знак есть у каждого на руке. Это красная повязка, где написано, что человек является дружинником. Любой законопослушный гражданин Республики Беларусь может выполнить свой долг. Это как сообщить о преступлениях и административных правонарушениях.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы стараемся их, безусловно, поощрять и отмечать их работу, потому что их вклад в сохранность общественного порядка достаточно существенный. Правоохранительные органы отмечают, что более 20 правонарушений в течение года смогли предотвратить или найти виновников именно благодаря действиям членов добровольных дружин.

Только в прошлом году было создано 11 новых добровольных дружин. Их пополнили около 600 человек.