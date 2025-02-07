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145 добровольных дружин функционируют Минске

07 февраля 2025 18:03
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Для обеспечения общественного порядка в столице задействовано 145 добровольных дружин. Это почти 3 тысячи человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

145 добровольных дружин функционируют Минске-2

Итоги работы за 2024 год обсудили на заседании Минского городского штаба добровольных дружин. Были рассмотрены вопросы, связанные с правами и обязанностями добровольцев, законодательными основами их деятельности, определены перспективы дальнейшего развития. Отметили и вклад дружинников в поддержание правопорядка.

145 добровольных дружин функционируют Минске-4

Владимир Тупков, заместитель начальника отдела охраны правопорядка ГУВД Мингорисполкома:
У каждого дружинника есть удостоверение. Эти удостоверения выдаются администрациями района. Кроме этого, опознавательный знак есть у каждого на руке. Это красная повязка, где написано, что человек является дружинником. Любой законопослушный гражданин Республики Беларусь может выполнить свой долг. Это как сообщить о преступлениях и административных правонарушениях.

145 добровольных дружин функционируют Минске-6

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы стараемся их, безусловно, поощрять и отмечать их работу, потому что их вклад в сохранность общественного порядка достаточно существенный. Правоохранительные органы отмечают, что более 20 правонарушений в течение года смогли предотвратить или найти виновников именно благодаря действиям членов добровольных дружин.

Только в прошлом году было создано 11 новых добровольных дружин. Их пополнили около 600 человек.

# Государственная политика # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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