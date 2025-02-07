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В центре Минска меняется движение общественного транспорта

07 февраля 2025 18:05
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В центре Минска меняется движение общественного транспорта. Это связано с ремонтом путепровода, который соединяет улицу Московскую с площадью Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В центре Минска меняется движение общественного транспорта-2

Перемены затронут популярные маршруты. По-другому поедут автобусы, троллейбусы и маршрутки. Магистраль в центре столицы станет недоступна для транспорта уже с 8 февраля. А откроют ее только 1 декабря. Кроме того, временные ограничения введут на улице Бобруйской. Однако их снимут раньше – в полночь 31 октября.

В центре Минска меняется движение общественного транспорта-4

Если надо реконструировать, значит, надо. Потому что путепроводы, мосты – это очень опасная история. Но главное, чтобы грамотно было организовано движение объездное, потому что там и так очень сложная обстановка.

В центре Минска меняется движение общественного транспорта-6

Мне кажется, что будет достаточно много пробок, это не очень удобно. Но ремонт мостов – это хорошо.

В центре Минска меняется движение общественного транспорта-8

Юрий Супранович, директор предприятия «Столичный транспорт и связь»:
Для личного транспорта здесь следует также изучать схему маршрутов на сайте Госавтоинспекции. Изменили схемы, чтобы не касалось особо работы общественного транспорта. И максимально удобно, если так можно выразиться, было пассажирам.

В связи с усиленным пассажиропотоком предусмотрен резерв. Это 10 дополнительных единиц наземного транспорта и два вагона на Московской линии метро.

# Транспорт Минска # Дорожное движение

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