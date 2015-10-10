Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец: Приглашаю принять участие на выборах – каждый минчанин получит массу положительных эмоций

Вторая кольцевая – это хорошо! Это все-таки развитие и расширение границ. А теперь о том, что внутри первой кольцевой автодороги! Столица всегда является образцом для страны. Тут - главные политические, спортивные, культурные события. И за выборами Президента в первую очередь будут наблюдать в Минске. Поэтому у нас в студии и готов ответить на вопросы председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Андрей Викторович, здравствуйте.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Добрый вечер.

С каким настроением вы, Минск и минчане, по вашим ощущениям, подошли к выборам Президента?

Андрей Шорец:

С хорошим настроением, с положительными эмоциями! Поэтому на выборах мы организуем праздник, будет работать выездная торговля, ярмарки, концертная программа. Я надеюсь, что все минчане получат массу положительных эмоций и сделают свой выбор.

Порадовали, конечно же (не знаю, как это связано с выборами, думаю, совершенно случайно, это просто погодные явления), порадовали теплые батареи, радиаторы отопления в домах, квартирах.

Андрей Шорец:

Мы действительно посмотрели на такой сложный прогноз, на минусовые температуры ночью и приняли решение включить отопление. Я уверен в том, что мы сэкономим больше. Это меньше больничных листов, это меньше заболевших детей. Сумма, стоимость тех средств, которые будут направлены на отопление, значительно меньше, чем те средства, которые мы направили бы на лечение наших граждан, на выплату больничных листов, на загрузку поликлиник.

Вообще, поликлиник все больше и больше у нас появляется! Я понимаю, что это большая нагрузка на бюджет города. В мире - кризис, и, вроде бы, предприятия наши тоже испытывают проблемы. А наполнение бюджета – это в основном налоги, которые поступают и от граждан, и от предприятий. За счет чего, откуда город берет деньги, чтобы строить новые поликлиники, школы?

Андрей Шорец:

Все эти объекты строятся за счет бюджета, действительно. И мы за прошлую пятилетку построили и реконструировали 70 объектов здравоохранения. В этом году мы ведем строительство 10 объектов здравоохранения. В том числе самый крупный в стране родильный дом с самым современным оборудованием. Мы понимаем, что если сейчас будем вкладывать в здоровье людей, в новое высокотехнологичное оборудование (как профилактическое, так и лечебное), то это даст городу определенный экономический эффект. Хотя, вместе с тем, если бы наши граждане более трепетно, более тщательно относились к своему здоровью, то и расходы на здравоохранение были бы у нас значительно меньше. Для примера скажу, что в Минске проживает 1 млн 938 тысяч жителей. И за прошлый год мы 21 млн раз посетили учреждения здравоохранения, 510 тысяч раз вызывали скорую помощь и 420 тысяч человек пролечили в стационаре. То есть каждый пятый минчанин в прошлом году лежал в больнице. Это плохо, поэтому надо укреплять здоровье, надо популяризировать здоровый образ жизни.

Мне кажется, это все более популярная тема. Стоит посмотреть летом на велодорожку. Не знаю, вы выезжаете на велодорожку или нет?

Андрей Шорец:

Велодорожка пользуется огромным спросом. И у нас 27 км построенной велодорожки, 70 км приспособленной (это по улицам). Популярность этого вида спорта или отдыха возрастает. И мы сейчас активно прорабатываем вопросы, чтобы увеличить количество километров построенной велодорожки. Это вызовет такой положительный эффект у жителей Минска и у гостей столицы.

О себе вы скромно умолчали. Пробовали хотя бы раз? В Ледовый дворец, на каток, может быть, ходили?

Андрей Шорец:

На велодорожке ехал, но когда уже, к сожалению, возвращаюсь с работы, уже, наверное, поздно заниматься спортом.

Хорошо. В хоккей нужно тогда играть! Вот огромное количество Ледовых дворцов в Беларуси и в Минске. Я помню, в свое время очень много критиковали, было много критических замечаний, но после того, как Беларусь получила Чемпионат мира по хоккею и блестяще его провела - понятно, ради чего это все строилось, и понятен эффект! Вот какие, может быть, новые спортивные объекты появятся в Беларуси?

Андрей Шорец:

Что касается Ледовых дворцов. И на сегодняшний день отдельные граждане при встречах задают вопрос о целесообразности. Да, прошел Чемпионат мира, да, мы хорошо его организовали. Но вместе с тем, когда мы говорим о том, что в той же «Чижовка-Арене» есть детская спортивная школа, в которой занимается около 600 детей, и эти дети занимаются спортом, укрепляют свое здоровье, они не болтаются по улицам – тогда эти вопросы снимаются еще больше.

Это престиж родины, я все равно добавлю.

Андрей Шорец:

Престиж. Я абсолютно с вами согласен.

И биатлон у нас. Не в вашем ведении находятся «Раубичи», но тем не менее. И биатлон.

Андрей Шорец:

И биатлон. У нас сейчас…

Стадион.

Андрей Шорец:

Да, два стадиона. Мы сейчас активно реконструируем стадион «Динамо». Это будет легкоатлетический стадион с футбольным полем, на котором можно проводить различные соревнования. И практически мы завершили снос старых трибун и сейчас активно строим его. И к Юношеским Олимпийским играм 2018 года мы его введем. Мы сейчас подводим итоги тендера на строительство Национального футбольного стадиона в районе стадиона «Трактор». И также я думаю, что в самое ближайшее время мы начнем его строительство.

Что касается других спортивных сооружений. У нас в городе самая большая проблема – это бассейны. Причем у нас достаточно бассейнов, в которых возможно проводить соревнования высочайшего уровня, тренировать национальные сборные, но очень мало бассейнов, которые для простых жителей, для обучения плаванию, для оздоровления. Поэтому мы сейчас работаем над программой по строительству малых, небольших бассейнов. Будем их строить в каждом районе городе, может быть, даже по несколько.

Бизнес надо развивать. Появятся богатые люди, которые сами будут строить бассейны у себя во дворе!

Андрей Шорец:

Согласен, но, к сожалению, пока бизнес не видит данную сферу высокоэффективным вложением капитала. И не окупаемо.

Я не об этом! Я в целом говорю о том, что предпринимательство: чем лучше развит бизнес, тем и для бюджета проще, и новые поступления будут.

Андрей Шорец:

И здесь я с вами целиком и полностью согласен. На фоне снижения эффективности работы крупной промышленности нашей, у нас развивается сектор малого и среднего предпринимательства. В городе зарегистрировано 70 тысяч индивидуальных предпринимателей, почти 46 тысяч малых предприятий. И доля их вклада в валовый региональный продукт уже составляет 44%. И за 9 месяцев они сформировали 33% бюджета. Мы понимаем, что инициатива, находчивость, новые подходы в маркетинге, который они проводят, позволяют им эффективно конкурировать в том числе на внешних рынках. Мы поддерживаем данный сектор экономики, у нас есть 8 технопарков, 24 центра поддержки предпринимательства. Мы за счет бюджета компенсируем часть процентной ставки по кредиту. Мы за счет бюджета поддерживаем участие в выставочных мероприятиях. И поэтому для нас предпринимательство – один из таких динамично развивающихся и один из основных секторов экономики города.

Для зарубежных инвесторов Минск – такая привлекательная "поляна". Мы же видим, что появляются и районы, целые районы, которые строят то сербы, то российский капитал иногда приходит. Может быть, какие-то серьезные объекты на уровне Национальной библиотеки появятся в ближайшем будущем в Минске?

Андрей Шорец:

Самый главный проект, наверное, или один из основных – это строительство целого микрорайона, проект «Минск мир». На площади 300 га это будет город в городе. И изюминкой будет, наверное, Международный финансовый центр. Это строительство, наверное, газпромовского центра, который также станет одним из крупных объектов, разнопланового там будут и офисы, и банки, и медицина, и спорт, и рестораны. То есть это будет тоже центр притяжения деловой инициативы, где граждане смогут не только работать, но и отдыхать.

То есть Минск растет и вверх – появляются небоскребы (я помню, какой-то хоккеист канадский приехал к нам на Чемпионат мира и сказал: «О, да, у вас тут как у нас, в Канаде, в Америке. Много небоскребов»). И расширяется, наверное, Минск. До второй кольцевой. Мы видели сюжет о том, что запущен первый участок второй кольцевой дороги. До второй кольцевой, наверное, Минск не расширится, но 2 млн населения скоро в Минске уже будет насчитываться. Двухмиллионного жителя вы ждете и какой-то подарок даже готовите.

Андрей Шорец:

Ждем. У нас есть такая хорошая традиция в городе: на День города мы всегда поздравляем молодых мам, которые родили в этот день новых минчан. И на одной из встреч, когда мы поздравляли их, уже общались с ними, они говорят: «Ну, вот, нас уже 1 млн 938. А вот двухмиллионный появится – что вы ему подарите?» Я говорю: «А что вы хотите?» Говорят: «Квартиру». «Договорились!» И я всегда на встречах говорю, что каждый минчанин может принять участие в повышении демографической безопасности города. Город двухмиллионному жителю подарит квартиру.

Минск не резиновый. Какое количество людей может уместить наш город потенциально?

Андрей Шорец:

Достаточно еще земель, есть города-спутники Минска. И мы договорились с Минским облисполкомом, что мы развиваем Руденск и Смолевичи. А Фаниполь, Дзержинск, Заславль – это зона ответственности Минского облисполкома. У нас еще не застроенные районы – это «Ноттингем», «Зеленый бор». Которые выходят за кольцевую.

«Ноттингем» – как звучит!

Андрей Шорец:

Да, красиво звучит. Я уверен в том, что мы взвешенно подходим к этому для того, чтобы город был комфортным, уютным и удобным для проживания.

Андрей Викторович, вот, вы сказали, может быть, на этот вопрос вы не ответите, может быть, просто совет. У нас появляются дома: «Чайковский», комплексы какие-то, «Ноттингем». А почему белорусских названий нет? Только магазин «Радзивилловский» приходит на ум. Может быть, вы как-то там подумаете, пересмотрите?

Андрей Шорец:

«Чайковский», «Вивальди» – вот эта череда композиторов – это, будем говорить, изюминка застройщика «Дана Холдинг». Вот этой сербской компании, которая застраивает. И она каждому своему дому присваивает какое-то название. То, что касается «Ноттингема», это…

Надо заставить, чтобы там был и «Чапский», и…

Андрей Шорец:

Мы подумаем обязательно…

«Рагнеда».

Андрей Шорец:

…над этим. И, наверное, мы посмотрим те дома, которые строим мы, государство, в том числе мы сейчас активно подключились к строительству напротив «Минск-Арены». Это «Лазурит». И мы его назовем красивым каким-то белорусским именем.

Хорошо, давайте к выборам вернемся. Вы, я так понял, еще не голосовали, завтра собираетесь прийти на участок для голосования.

Андрей Шорец:

Абсолютно верно. Приду в день голосования и проголосую вместе с семьей.

Всем минчанам вы что хотите пожелать в этот день?

Андрей Шорец:

Я всех приглашаю принять активное участие в выборах, прийти на избирательные участки, проголосовать. Я уверен в том, что город для этого создаст максимально комфортные условия. Будет и торговля, будет и общепит, будут и культурно-массовые мероприятия. И я уверен в том, что каждый минчанин получит массу положительных эмоций для себя. Приглашаю принять участие на выборах.

Спасибо. Это было напутствие в каком-то смысле.

На вопросы программы отвечал председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.