Каравай из нового урожая получил телеканал СТВ в благодарность за освещение уборочной кампании

Новости Беларуси. По труду и хлеб! Необычным способом отблагодарили белорусские пекари журналистов телеканала СТВ за работу на информационной ниве. Каравай из муки нового урожая — подарок от главного аграрного ведомства страны. Сдобный сюрприз — традиционный символ окончания жатвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнюю уборочную страду белорусские аграрии собрали без малого 9 миллионов тонн зерна.

Кстати, телеканал СТВ также внес свою лепту в общереспубликанский каравай. Еженедельно корреспонденты и ведущие оперативно передавали вести с полей, освещая ход уборочной кампании.