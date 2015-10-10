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Каравай из нового урожая получил телеканал СТВ в благодарность за освещение уборочной кампании

10 октября 2015 11:27
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Новости Беларуси. По труду и хлеб! Необычным способом отблагодарили белорусские пекари журналистов телеканала СТВ за работу на информационной ниве. Каравай из муки нового урожая — подарок от главного аграрного ведомства страны.  Сдобный сюрприз — традиционный символ окончания жатвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнюю уборочную страду белорусские аграрии собрали без малого 9 миллионов тонн зерна.

Кстати, телеканал СТВ также внес свою лепту в общереспубликанский каравай. Еженедельно корреспонденты и ведущие оперативно передавали вести с полей, освещая ход уборочной кампании.

# общество # Уборочная кампания

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