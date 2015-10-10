В Шумилино 10 октября сдали первый дом, построенный по госзаказу

Новости Беларуси. Большое новоселье в Витебской области. Более трех десятков семей получили в Шумилино новые квартиры. Чтобы люди успели заселиться до холодов, строители завершили все работы на полтора месяца раньше. Это первый дом, построенный в районе по госзаказу. Новоселам еще предстоит оформить документы, но посмотреть на свои квартиры они смогли уже 10 октября. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ пообщалась со счастливыми обладателями новых квадратных метров.

Ангелина и ее младшие сестрички в новой квартире уже обследовали каждый сантиметр. И даже пообещали помочь родителям с ремонтом, чтобы скорее переехать в новые хоромы. Многодетной семье они достались совершенно бесплатно.

Татьяна Оверкина, многодетная мама:

Довольны, радостные! Очень волнуемся, что мы переедем в свою квартир. У нас будет свое жилье!

Меньше года ушло на возведение этого жилого дома в самом сердце Шумилино. В шаговой доступности детский сад, школа, банки, магазины, вокзалы. 20 молодых и 7 многодетных семей совсем скоро получат заветные ключи от новеньких квартир.

Алексей Леонов, новосел:

С нетерпением ждем, когда можно будет оформлять кредиты, получить ключи, сделать ремонт.

Светлана Леонова, новосел:

Дом получился очень красивый. Украшение, так сказать, центра нашего места жительства, нашего маленького поселка.

Наталья Пожарицкая, новосел:

Свое жилье – это действительно свое жилье. Не надо родителей теснить, можно красиво гостей встретить.

С введением этого объекта в Шумилинском районе очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилась до 300 семей. Всего в текущем году в Шумилино уже сдали 2 дома, заложен фундамент под третий. Эту же «крепость» прозвали самой молодежной: в ней будут жить больше полусотни детей.

Олег Быков, заместитель председателя Шумилинского райисполкома:

Ввод нового жилья – всегда праздник для детей. И, в первую очередь, для тех 32 семей, которые проживают не только в райцентре, но и на территории сельских населенных пунктов района, которые, благодаря государственной поддержке, сегодня получили реальную возможность улучшить свои жилищные условия.

Святослав Заровский, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:

Надо отметить, что жилье у нас строится в сельской местности, в малых поселениях. Это почти треть от всего ввода жилья.

К концу года на Витебщине обещают достроить еще несколько многоквартирных жилых домов. Чтобы новый, 2016 год в своем жилье встретило как можно больше семей.