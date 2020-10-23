«Лучше заниматься индивидуально». Пенсионерка рассказала, как вести активный образ жизни во время коронавируса

Новости Беларуси. В основной ковидной группе риска пожилые люди. В силу возраста и хронических заболеваний медики рекомендуют пенсионерам оставаться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В основной ковидной группе риска пожилые люди. В силу возраста и хронических заболеваний медики рекомендуют пенсионерам оставаться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядка 15 % населения в Беларуси старше 65 лет. И, как оказалось, многие из них предпочитают активный досуг. Здесь, конечно, COVID тоже свое слово сказал. Отделение дневного пребывания для пожилых людей в территориальном центре соцобсуживания Октябрьского района работает, но с особой осторожностью. В приоритете индивидуальные занятия.
Сейчас по расписанию оздоровительная гимнастика. Антонина Степановна капитулировать перед вирусом не собирается. Это не в ее боевом духе.
Антонина Серболина:
В такое непростое время желательно заниматься индивидуально, как хожу сейчас я. Хожу я платно. Мне занятия нравятся, у меня очень большой прогресс со стороны здоровья, так как у меня больное сердце, два стента стоит. Поэтому лучше заниматься индивидуально. Когда группа, я не хочу подвергаться риску. Хожу на компьютер, со мной занимается Кристина, объясняет мне многие вещи, которые я иногда записываю. Забыла – подхожу сюда (я рядом здесь живу), она мне объясняет.
Вышивка лентами, кружок «Поют все», танцевальные группы и десятки других развлечений. Обучают и компьютерным технологиям, чтобы потом в таких обстоятельствах пожилой человек мог выйти в онлайн. Сотрудники соцслужбы держат связь с пенсионерами в специальных чатах, там же узнают и об их состоянии здоровья.