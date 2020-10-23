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«Лучше заниматься индивидуально». Пенсионерка рассказала, как вести активный образ жизни во время коронавируса

23 октября 2020 18:26
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Новости Беларуси. В основной ковидной группе риска пожилые люди. В силу возраста и хронических заболеваний медики рекомендуют пенсионерам оставаться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лучше заниматься индивидуально». Пенсионерка рассказала, как вести активный образ жизни во время коронавируса-1

Порядка 15 % населения в Беларуси старше 65 лет. И, как оказалось, многие из них предпочитают активный досуг. Здесь, конечно, COVID тоже свое слово сказал. Отделение дневного пребывания для пожилых людей в территориальном центре соцобсуживания Октябрьского района работает, но с особой осторожностью. В приоритете индивидуальные занятия.

Сейчас по расписанию оздоровительная гимнастика. Антонина Степановна капитулировать перед вирусом не собирается. Это не в ее боевом духе.

«Лучше заниматься индивидуально». Пенсионерка рассказала, как вести активный образ жизни во время коронавируса-4

Антонина Серболина:
В такое непростое время желательно заниматься индивидуально, как хожу сейчас я. Хожу я платно. Мне занятия нравятся, у меня очень большой прогресс со стороны здоровья, так как у меня больное сердце, два стента стоит. Поэтому лучше заниматься индивидуально. Когда группа, я не хочу подвергаться риску. Хожу на компьютер, со мной занимается Кристина, объясняет мне многие вещи, которые я иногда записываю. Забыла подхожу сюда (я рядом здесь живу), она мне объясняет.

«Лучше заниматься индивидуально». Пенсионерка рассказала, как вести активный образ жизни во время коронавируса-7

Вышивка лентами, кружок «Поют все», танцевальные группы и десятки других развлечений. Обучают и компьютерным технологиям, чтобы потом в таких обстоятельствах пожилой человек мог выйти в онлайн. Сотрудники соцслужбы держат связь с пенсионерами в специальных чатах, там же узнают и об их состоянии здоровья.

# Коронавирус # общество # Антонина Серболина # Кристина Федорович # Фотофакт

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