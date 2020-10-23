«Лучше заниматься индивидуально». Пенсионерка рассказала, как вести активный образ жизни во время коронавируса

Новости Беларуси. В основной ковидной группе риска пожилые люди. В силу возраста и хронических заболеваний медики рекомендуют пенсионерам оставаться дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 15 % населения в Беларуси старше 65 лет. И, как оказалось, многие из них предпочитают активный досуг. Здесь, конечно, COVID тоже свое слово сказал. Отделение дневного пребывания для пожилых людей в территориальном центре соцобсуживания Октябрьского района работает, но с особой осторожностью. В приоритете индивидуальные занятия.

Сейчас по расписанию оздоровительная гимнастика. Антонина Степановна капитулировать перед вирусом не собирается. Это не в ее боевом духе.