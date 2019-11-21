Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах

То есть огурец выращивается без всяких обработок. Все контролируется, все четко дозируется. И поэтому самая лучшая продукция получается в теплице. Лучше, чем в открытом грунте. Хотя, это заблуждение людей, которые считают, что с открытого грунта огурец более полезен. Это ошибочное мнение. Потому что в теплице все четко дозируется и контролируется.