Прямой эфир

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах

21 ноября 2019 12:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Есть старания – есть результат» – это секрет успеха комбината в Ждановичах, куда и отправились корреспонденты программы «Центральный регион».

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-1

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-3

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-5

Александр Крышталев, заместитель начальника производства по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:
Мы находимся сейчас на территории современного тепличного комплекса по выращиванию круглогодично овощей. На данный момент здесь выращивается огурец на светокультуре и с использованием искусственного досвечивания.

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-8

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-10

Огурец здесь выращивается круглый год, чтобы снабжать наши сети и зарубежье – Россию, в частности, свежим огурцом. Здесь все выполняется в автоматическом режиме с использованием современных технологий. Используется автоматический полив, выращивается на минеральной вате с использованием субстрата, без грунта, что позволяет получить чистую продукцию. В системе защиты растений используются энтомофаги – это хищные насекомые, которые борются с вредителями.

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-13

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-15

То есть огурец выращивается без всяких обработок. Все контролируется, все четко дозируется. И поэтому самая лучшая продукция получается в теплице. Лучше, чем в открытом грунте. Хотя, это заблуждение людей, которые считают, что с открытого грунта огурец более полезен. Это ошибочное мнение. Потому что в теплице все четко дозируется и контролируется.

Как зимой выращивают огурцы: «Через капельницу, которая регулируется компьютером, подаются все необходимые вещества»

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-18

Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах-20

# Фермеры в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как приручить муравья? Новомодная альтернатива домашнему питомцу – формикарий
21 ноября 2019 12:33

Как приручить муравья? Новомодная альтернатива домашнему питомцу – формикарий

Николай Пинигин: «У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть»
21 ноября 2019 12:25

Николай Пинигин: «У меня прекрасная жена, умница. И я думаю, что у нас понимание есть»

Впереди даже Швейцарии. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты
21 ноября 2019 11:15

Впереди даже Швейцарии. Беларусь возглавила рейтинг самых безопасных стран планеты