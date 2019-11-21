Лучше из теплицы или открытого грунта? Развеиваем мифы о зимних огурцах

«Есть старания – есть результат» – это секрет успеха комбината в Ждановичах, куда и отправились корреспонденты программы «Центральный регион».
«Есть старания – есть результат» – это секрет успеха комбината в Ждановичах, куда и отправились корреспонденты программы «Центральный регион».
Александр Крышталев, заместитель начальника производства по защите растений агрокомбината «Ждановичи»:
Мы находимся сейчас на территории современного тепличного комплекса по выращиванию круглогодично овощей. На данный момент здесь выращивается огурец на светокультуре и с использованием искусственного досвечивания.
Огурец здесь выращивается круглый год, чтобы снабжать наши сети и зарубежье – Россию, в частности, свежим огурцом. Здесь все выполняется в автоматическом режиме с использованием современных технологий. Используется автоматический полив, выращивается на минеральной вате с использованием субстрата, без грунта, что позволяет получить чистую продукцию. В системе защиты растений используются энтомофаги – это хищные насекомые, которые борются с вредителями.
То есть огурец выращивается без всяких обработок. Все контролируется, все четко дозируется. И поэтому самая лучшая продукция получается в теплице. Лучше, чем в открытом грунте. Хотя, это заблуждение людей, которые считают, что с открытого грунта огурец более полезен. Это ошибочное мнение. Потому что в теплице все четко дозируется и контролируется.
Как зимой выращивают огурцы: «Через капельницу, которая регулируется компьютером, подаются все необходимые вещества»